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娛樂 電視

陳妍希「新尪」竟是香港男神 曝肖戰私密訊息

〔記者蕭方綺／台北報導〕肖戰主演的古裝劇《藏海傳》已在Disney+ 上線，他在劇中飾演的「藏海」因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，藏海的父親「蒯鐸」由鍾漢良飾演、母親「趙上弦」則由陳妍希飾演，兩人在對抗仇敵時表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼「才第一集我就看哭了」。

陳妍希在《藏海傳》飾演肖戰的媽媽。（Disney+提供）陳妍希在《藏海傳》飾演肖戰的媽媽。（Disney+提供）

陳妍希表示很榮幸受邀參演《藏海傳》，並透露10年前的選秀節目《燃燒吧，少年》第一次見到肖戰，當時她身為嘉賓，兩人對戲時，對方給自己的印象是有禮貌的羞澀少年，直到去年拍《藏海傳》再度碰面，她大讚肖戰「已經妥妥的是個沉穩且有爆發力的男演員，且依舊是謙遜有禮的少年」，還透露兩人對完戲後，肖戰還特地傳簡訊感謝陪他完成了一場很重要的戲，令粉絲們更加期待後續的故事發展。

鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的爸爸。（Disney+提供）鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的爸爸。（Disney+提供）

肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（Disney+提供）肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（Disney+提供）

《藏海傳》不僅於開播前突破900萬預約人數，成為優酷有史以來的預約人數冠軍外，在開播5小時內的熱度更突破8,000，成為2024以來開播首日熱度最高的劇集。《藏海傳》已於Disney+ 同步跟播中。

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