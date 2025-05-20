櫻井翔專訪賴清德好緊張 總統府招待這一物完售

總統府昨招待櫻井翔紀念手作陶杯，藍色同款已完售（紅圈處）。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天團「嵐」成員櫻井櫻19日專訪賴清德總統，主因為了日本節目《news zero》來台拍攝，最讓大家眼睛為之一亮，櫻井翔在總統府訪問時，被不少網友發現總統府招待茶水所使用的紀念手作陶杯，誇張的是，節目播出後火速完售。

根據網友最新爆料，總統府招待櫻井翔的這款紀念手作陶杯，藍色同款已完售。他與賴清德進行長達1小時半的採訪，透露進到總統府有種緊張感，感受到歷史氛圍；而他見到賴清德之後，點頭並以中文打招呼「初次見面我是櫻井翔」，而賴清德回應：「認識你很久了，你在台灣很受歡迎。」現場氣氛十分溫馨。

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櫻井翔除了是人氣男團成員，也是一名專業新聞主持人，此次他隨著節目《news zero》來台，針對日本、台灣及中國的「台灣有事」狀態進行探討，並前往總統府獨家專訪到賴清德，甚至以總統府當背景連線，讓粉絲直呼難以想像「次元壁破裂了」。

在520就職一周年前夕，賴清德將海外首家電視採訪給了《news zero》。

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