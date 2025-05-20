李唯楓認秘婚又離婚 再爆卡費欠5年

李唯楓認了秘婚離婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手李唯楓沉寂10年重返歌壇，被爆秘婚又離婚，還被千金老婆Min趕出家門，根本是「軟爛男」；李唯楓接受本報專訪反擊：「男生該出的所有的錢，我一樣也沒有少。」強調雖然沒有賺很多，但一直很努力工作，希望能給Min更好的生活，而Min也透過聲明幫李唯楓護航。

不料今（20）日李唯楓又被抖出理財觀念不佳，卡費曾積欠長達5年，又因為和女助理交情好，對方離職後幫他私接工作被提告違約。

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對於被爆料離婚，還形容他是「軟爛男」，李唯楓回應如果真的是「軟爛男」何必去辦青年貸款，何必這麼辛苦的去找案子、做短影音公司，他應該住豪宅、開名車。

據了解，李唯楓跟Min已在本月12日簽字離婚，針對爆料，Min發聲為李唯楓說話強調：「對方一直盡其所能維繫這段關係，彼此之間只是最終選擇走向不同的方向。」透露與李唯楓關係和平劃下句點。

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儘管舊愛Min護航，李唯楓仍心痛表示：「難道只因為我是公眾人物，人家就要這樣對我嗎？」吐露開的車子是4年前自己貸款買的2015年二手賓士車，和Min一起出門的吃穿用度他也沒有少出過。

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