40歲李毓芬爆引退又秘婚？神隱5年近況罕曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕李毓芬距離上一次出席公開活動已是5年前，雖然2022年曾推出歌曲《再見公主》獲破億點閱，引發網友關注，但在作品推出後，她依然消失在螢光幕前，雖然偶爾會出席一些國際時尚活動，但社群很少更新，還一度傳出隱婚消息。而她的閨密宋米秦近日則PO出自己到日本朝聖GD演唱會照片，意外曝光李毓芬也一起參與其中。

宋米秦（右）和李毓芬感情好。（翻攝自臉書）

宋米秦表示為了慶祝李毓芬的40歲生日，全家一起說走就走，飛去日本旅行。雖然出發前東京的天氣預報顯示幾乎天天下雨，但她們抵達後雨竟然停了，隔天還迎來好天氣，讓她忍不住感嘆「真的是感恩的心」。

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宋米秦也感慨時間過得好快，她和李毓芬看似已不再年輕，但每次聚在一起卻總能回到少女時代的模樣，「心還是少女的啊」，並提到自己因為每次搶韓星的票都失敗，所以就決定買GD的日本場演唱會，「結果我們真的做到了！」

宋米秦（右）和李毓芬朝聖GD演唱會。（翻攝自臉書）

這次閨密李毓芬的生日碰上母親節，宋米秦也坦言過了個很特別的母親節，「也是過一次不一樣的你的生日，每年我的希望都一樣，언제나 행복해지는거…（無論何時都能變得幸福）生日快樂，我的好朋友，今年也愛你。」字句展現出兩人深厚的友情，有網友嚇到留言時打錯李毓芬名字，宋米秦第一時間跳出來糾正錯字，看得出很維護好友。

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