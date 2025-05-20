三峽車禍肇事者為模範父親 卡神暴怒飆髒話

肇事余姓駕駛住在三峽區龍恩里，里長黃家賢昨晚前往板橋亞東醫院慰問。（記者羅國嘉攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北三峽區國成路、國成街口（北大國小旁）19日下午4點發生重大車禍，一輛自小客車因不明原因衝撞多名路人，造成2名學生與1名家長不治、12人受傷。其中78歲駕駛余文正送往亞東醫院，晚間里長也到院慰問。

余文正住在台大大學所在地的三峽區龍恩里，里長黃家賢晚間在板橋亞東醫院受訪時說，余文正是龍恩里熱心服務的環保志工、也曾當選模範父親，聽聞發生意外相當震驚，不知道是否有身體或藥物因素，此案檢調單位已經著手調查，相信在余文正意識清醒後由檢調單位釐清、給予公平公正的說明。

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黃家賢說，他的心願是希望傷者都能夠早日平安脫險，尚未與余男的妻子聯繫，余男夫妻的兒女都在國外，他基於關心里民，專程到醫院探視。

不過，「卡神」楊蕙如隨即在臉書發文暴怒飆罵：「X你娘，今天三峽撞死一堆學生的兇手是開車撞人肇事的累犯！而且被查出有大量交通違規的紀錄！應該要公布他的長相全名！媒體一直在幫他洗地說是模範父親，我倒是想看看是誰頒發這個講給他的！」

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