林昶佐任駐芬蘭大使 前立委謝欣霓激讚

總統府昨（19）日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕總統府19日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。林昶佐透過臉書表示，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感，他將在目前紮實的台芬合作基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。

昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓，隨即在臉書發文讚許：「我覺得林昶佐出任芬蘭大使很好呀！他在搖滾界的地位，只有土八路不夠了解，他真的是天王等級的呀！」

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民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）

謝欣霓表示，能夠透過音樂人權外交，目前台灣在國際上需要更多友人，「有議題性的大使絕對可以激盪出新的外交亮點。」

最後謝欣霓俏皮說，要不是家累過大，她也很想去當駐法大使，或米蘭辦事處，「每天靠時尚外交來證明台灣的經濟實力，但應該任期不到1年就家財散盡了吧哈哈（以上幻想純屬虛構）。」

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