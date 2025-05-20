晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林昶佐任駐芬蘭大使 前立委謝欣霓激讚

總統府昨（19）日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）總統府昨（19）日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕總統府19日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。林昶佐透過臉書表示，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感，他將在目前紮實的台芬合作基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。

昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓，隨即在臉書發文讚許：「我覺得林昶佐出任芬蘭大使很好呀！他在搖滾界的地位，只有土八路不夠了解，他真的是天王等級的呀！」

民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）

謝欣霓表示，能夠透過音樂人權外交，目前台灣在國際上需要更多友人，「有議題性的大使絕對可以激盪出新的外交亮點。」

最後謝欣霓俏皮說，要不是家累過大，她也很想去當駐法大使，或米蘭辦事處，「每天靠時尚外交來證明台灣的經濟實力，但應該任期不到1年就家財散盡了吧哈哈（以上幻想純屬虛構）。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中