張雅琴紐約買紫水晶戒指 好大！

張雅琴到紐約旅遊，買了「大」戒指。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北-紐約報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴有「女戰神」封號，暫卸播報2周赴美國紐約出席女兒珍妮花就讀哥倫比亞大學國際關係研究所畢業典禮，14日開心分享在異國親自下廚秀廚藝，19日歡喜分享買大戒指。

張雅琴昨造訪布魯克林知名的老牌牛排館，一看到牛排脫口：「好大一份。」接著再去布魯克林DUMBO區Down Under the Manhattan Bridge，在曼哈頓橋下方，「剛好有市集，換上T恤買一個紫水晶的戒指。」話說她吃牛排「好大」，買的紫水晶戒指，其實也不小。

請繼續往下閱讀...

她在紐約抽空運動做瑜伽，體驗「狗狗瑜伽」。（翻攝自張雅琴臉書）

愛運動的張雅琴，這趟到紐約旅遊也不忘運動，分享「狗狗瑜伽」在紐約很流行，整個過程是前面約30到35分鐘做瑜伽，後面有小狗加入，有爸爸媽媽帶著小孩去，她笑說：「我到後來都忘了做瑜伽，一直跟狗玩。」透露整個課程約1小時，張雅琴說，小狗大概在後面20分鐘加入，「真的很有意思。」

她越洋傳來紐約晚上8點戶外天還亮的景象。

今（20）日一早8點，張雅琴也從紐約傳來當地晚上8時戶外景象，她說：「紐約晚上8點天還亮。」而她此刻，正和女兒在開心購物。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法