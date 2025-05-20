無花和尚復出接拍《生命的麥田》 街頭擺攤討生活還是帥

「無花和尚」關聰在台北中山北路街頭擺攤，昔日帥氣依舊（紅圈處）。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕73歲資深港星關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」一角走紅台港，17年沒演電視劇的他，近期接下大愛劇《生命的麥田》，19日合體資深女星王淑娟出席媒體茶敘，他在台北市中山北路馬偕醫院附近擺攤做生意，不久前被民眾直擊還躍上新聞焦點。

關聰19日與王淑娟（右）出席大愛劇《生命的麥田》茶敘。（記者潘少棠攝）

日前關聰被目擊在馬偕醫院對面騎樓擺攤，當天目擊者沒驚動他，只見到關聰坐在擺攤椅子上翹二郎腿，專注滑手機看螢幕，攤位上賣著他自創的干貝醬，旁邊則掛著飾演無花和尚寫有「港台巨星（關聰）」海報，目擊者現場觀察，路過民眾大多都會停下腳步多看一眼。

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關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。（翻攝自微博）

2020年疫情爆發後，關聰早被媒體報導隱身在台北市街頭做小生意，當時他受訪時淡淡表示：「做人就是要放下，放下就自然了。」關聰是在1983年自香港來台發展，1996年退出娛樂圈從商，這幾年在網路銷售XO醬，疫情爆發後才走上街頭叫賣兼宣傳。

接演大愛劇《生命的麥田》，關聰飾演散盡家產的老兵、劇中為讓妻小過上好生活，決定輕生，他為角色節食瘦身，坦言多年沒戲拍早已戲癮發作，直呼：「我不在乎錢，在乎表演，有戲拍就最好！」

身旁陪伴30年的紅粉知己意外曝光，面對感情，關聰不諱言說：「結婚只是一張紙，男女在一起和平共處就好。」

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