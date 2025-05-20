晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

無花和尚復出接拍《生命的麥田》 街頭擺攤討生活還是帥

「無花和尚」關聰在台北中山北路街頭擺攤，昔日帥氣依舊（紅圈處）。（翻攝自threads）「無花和尚」關聰在台北中山北路街頭擺攤，昔日帥氣依舊（紅圈處）。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕73歲資深港星關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」一角走紅台港，17年沒演電視劇的他，近期接下大愛劇《生命的麥田》，19日合體資深女星王淑娟出席媒體茶敘，他在台北市中山北路馬偕醫院附近擺攤做生意，不久前被民眾直擊還躍上新聞焦點。

關聰19日與王淑娟（右）出席大愛劇《生命的麥田》茶敘。（記者潘少棠攝）關聰19日與王淑娟（右）出席大愛劇《生命的麥田》茶敘。（記者潘少棠攝）

日前關聰被目擊在馬偕醫院對面騎樓擺攤，當天目擊者沒驚動他，只見到關聰坐在擺攤椅子上翹二郎腿，專注滑手機看螢幕，攤位上賣著他自創的干貝醬，旁邊則掛著飾演無花和尚寫有「港台巨星（關聰）」海報，目擊者現場觀察，路過民眾大多都會停下腳步多看一眼。

關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。（翻攝自微博）關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。（翻攝自微博）

2020年疫情爆發後，關聰早被媒體報導隱身在台北市街頭做小生意，當時他受訪時淡淡表示：「做人就是要放下，放下就自然了。」關聰是在1983年自香港來台發展，1996年退出娛樂圈從商，這幾年在網路銷售XO醬，疫情爆發後才走上街頭叫賣兼宣傳。

接演大愛劇《生命的麥田》，關聰飾演散盡家產的老兵、劇中為讓妻小過上好生活，決定輕生，他為角色節食瘦身，坦言多年沒戲拍早已戲癮發作，直呼：「我不在乎錢，在乎表演，有戲拍就最好！」

 

身旁陪伴30年的紅粉知己意外曝光，面對感情，關聰不諱言說：「結婚只是一張紙，男女在一起和平共處就好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中