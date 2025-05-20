葛斯齊控大S珠寶被侵占 S媽被勸提告回應：不想抬舉魯蛇

「S媽」黃春梅（中）與小S（左）、大S母女感情深厚。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛2月2日在日本驟逝，「S媽」黃春梅至今走不出喪女之痛，經常發文痛悼女兒，先前S媽發文表示看了身心科也打了強心針，依舊強不起來，讓人鼻酸。9日狗仔葛斯齊發文指「黃春梅斷了聯繫是你（妳）把自己把汪小菲拉黑的，別再惡人先告狀」，近日又掀波瀾。

S媽日前曾表示汪小菲未向她告知孫子女動向，葛斯齊則反駁控S媽封鎖汪小菲，並爆料律師到大S住處清點遺物，發現珠寶服飾幾被清空，對此，有粉絲建議S媽提告，而S媽則在臉書做出回應。

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對於葛斯齊爆料，S媽透過臉書淡淡回應：「我沒有要抬舉一個魯蛇耶，謝謝你提議，平心靜氣，呼⋯⋯」暗示自己不會參與網路霸凌。

先前葛斯齊爆料透露：「2位律師到大S前住宿時清點家中一物，大S所有珠寶、服飾畫面像被洗劫一空，只剩一堆衣架掛在那，小孩衣服、還有大型收藏珠寶箱，裡面各格抽屜全清空，這太讓人匪夷所思。」

他質疑：「如果是搬家，衣服需要衣架，不會這麼多衣架都不拿，珠寶也需要有放置收藏的地方。依我看這樣的畫面比較像洗劫一樣，畫面猶如被盜墓般，不知道是誰這麼幹的，再怎麼說兩個小孩有繼承順位，這樣如此侵占遺物未告知監護人，這不是來陰的什麼叫來陰的。」

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