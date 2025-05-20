晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓女主播遭霸凌過世 電視台首認錯道歉

吳尤安娜遭霸凌輕生案終於沉冤得雪。（翻攝自ohyoanna IG）吳尤安娜遭霸凌輕生案終於沉冤得雪。（翻攝自ohyoanna IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓28歲MBC氣象女主播吳尤安娜不幸在去年9月過世，事後被發現生前遭霸凌導致身心出狀況，她生前不僅到10多間醫院求診精神科，更留下一封長達17頁遺書，該事件引起南韓社會關注，勞動部也介入調查，近日報告結果出爐，她所屬電視台MBC雖知情卻漠視。

南韓勞動部18日完成調查，認定電視台存在職場霸凌行為，對此，MBC《News Desk》昨（19）日對吳尤安娜職場霸凌案進行深入報導，電視台也首度公開表態。

《News Desk》節目中公開MBC聲明，MBC表示：「我們沉重地接受勞動部調查結果，未來將針對涉事人員做出相應處置，並著手改善整體組織文化。」聲明最後鄭重表示：「對於吳尤安娜女士不幸過世，再次向家屬表達誠摯歉意。」

★☆自由電子報關心您☆★

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中