韓女主播遭霸凌過世 電視台首認錯道歉

吳尤安娜遭霸凌輕生案終於沉冤得雪。（翻攝自ohyoanna IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓28歲MBC氣象女主播吳尤安娜不幸在去年9月過世，事後被發現生前遭霸凌導致身心出狀況，她生前不僅到10多間醫院求診精神科，更留下一封長達17頁遺書，該事件引起南韓社會關注，勞動部也介入調查，近日報告結果出爐，她所屬電視台MBC雖知情卻漠視。

南韓勞動部18日完成調查，認定電視台存在職場霸凌行為，對此，MBC《News Desk》昨（19）日對吳尤安娜職場霸凌案進行深入報導，電視台也首度公開表態。

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《News Desk》節目中公開MBC聲明，MBC表示：「我們沉重地接受勞動部調查結果，未來將針對涉事人員做出相應處置，並著手改善整體組織文化。」聲明最後鄭重表示：「對於吳尤安娜女士不幸過世，再次向家屬表達誠摯歉意。」

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