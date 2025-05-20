晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（連線專訪）演機器人自告奮勇把毛除光 瑞典男神直呼「最愚蠢決定」

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉在Apple TV+ 全新科幻影集《厭世機器人》飾演維安機器人，受訪時笑曝拍攝該劇「最愚蠢決定」，就是全身除毛。他透露因為部分場景因為飾演的機器人並未穿上全身裝甲，讓他一開始竟對製作人放話：「我要像人體模特兒一樣光滑無毛！」結果超後悔。

瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉自爆為了影集《厭世機器人》全身除毛。（Apple TV+ 提供）瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉自爆為了影集《厭世機器人》全身除毛。（Apple TV+ 提供）

亞歷山大在影集中角色不擅長社交，但有大量內心獨白。不僅是個很「I」（內向）的機器人，還既社恐又厭世。他笑說自己肯定比角色外向，「其實我並不討厭社交與互動，但我絕對能理解並代入那種尷尬感」。他說飾演一個在許多情況下極度不自在的角色很有趣，「角色可能比我本人會有的不自在程度要更嚴重」。

提到為戲「除毛」，亞歷山大不諱言那是個「超級愚蠢的決定」，他說當時把全身都打蠟，就像巴西式除毛，「但範圍基本上是從頭到腳，讓我忍不住尖叫！然後還得這樣維持6個月，因為拍攝期很長。」想想又忍不住說：「這真是個糟透了的主意！」

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演個性很「I」的機器人。（Apple TV+ 提供）亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演個性很「I」的機器人。（Apple TV+ 提供）

除了沒有毛，亞歷山大飾演的機器人也沒有「性別」，因此在第一集中就有一幕，當醫師在維修艙中撞見沒穿盔甲的機器人，忍不住往下一瞄，結果下身沒有任何器官。他形容這個設定很重要，「你會看到它全身赤裸，但就是沒有性器官，沒有乳頭、沒有體毛，就像是一個肯尼娃娃。」

這也讓亞歷山大在劇中的全裸上陣，堪稱他演藝生涯中最驚人的裸露演出，畢竟過去他拍攝影集《噬血真愛》就有很多大尺度裸露，完全不避諱脫光光，先前受訪時更霸氣表示對裸露從不感到困擾，直言「那對我來說根本不是問題！」只是這次裸了也沒東西。

雖然扮演機器人，但亞歷山大直說角色會讓觀眾極度有共鳴，「不僅會產生同情，更會因為類似經驗而深刻理解。」他說整部影集不只是關於一個機器人的故事，而是講述一個渴望自由卻尚未能實現夢想的生命體，「有時候人可能會一直夢想著某些事情，但是當機會真的出現在眼前時，要邁出第一步、真正去行動，其實是一件很大的挑戰。」

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演機器人，角色經常沒表情。（Apple TV+ 提供）亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演機器人，角色經常沒表情。（Apple TV+ 提供）

此次亞歷山大除了主演還身兼製片人，他認為這讓他在創意上擁有更多靈活性和自由，包括參與討論整個故事線、機器人的設計，直說能參與塑造角色和故事對他來說非常有意義。被問到是否會有第2季，他當場笑說「如果有第2季，我唯一確定的是，機器人身上一定會有更多體毛！」《厭世機器人》首兩集已於 Apple TV+ 上線，接下來每週五上線新集數。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中