（連線專訪）演機器人自告奮勇把毛除光 瑞典男神直呼「最愚蠢決定」

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉在Apple TV+ 全新科幻影集《厭世機器人》飾演維安機器人，受訪時笑曝拍攝該劇「最愚蠢決定」，就是全身除毛。他透露因為部分場景因為飾演的機器人並未穿上全身裝甲，讓他一開始竟對製作人放話：「我要像人體模特兒一樣光滑無毛！」結果超後悔。

瑞典男神亞歷山大史柯斯嘉自爆為了影集《厭世機器人》全身除毛。（Apple TV+ 提供）

亞歷山大在影集中角色不擅長社交，但有大量內心獨白。不僅是個很「I」（內向）的機器人，還既社恐又厭世。他笑說自己肯定比角色外向，「其實我並不討厭社交與互動，但我絕對能理解並代入那種尷尬感」。他說飾演一個在許多情況下極度不自在的角色很有趣，「角色可能比我本人會有的不自在程度要更嚴重」。

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提到為戲「除毛」，亞歷山大不諱言那是個「超級愚蠢的決定」，他說當時把全身都打蠟，就像巴西式除毛，「但範圍基本上是從頭到腳，讓我忍不住尖叫！然後還得這樣維持6個月，因為拍攝期很長。」想想又忍不住說：「這真是個糟透了的主意！」

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演個性很「I」的機器人。（Apple TV+ 提供）

除了沒有毛，亞歷山大飾演的機器人也沒有「性別」，因此在第一集中就有一幕，當醫師在維修艙中撞見沒穿盔甲的機器人，忍不住往下一瞄，結果下身沒有任何器官。他形容這個設定很重要，「你會看到它全身赤裸，但就是沒有性器官，沒有乳頭、沒有體毛，就像是一個肯尼娃娃。」

這也讓亞歷山大在劇中的全裸上陣，堪稱他演藝生涯中最驚人的裸露演出，畢竟過去他拍攝影集《噬血真愛》就有很多大尺度裸露，完全不避諱脫光光，先前受訪時更霸氣表示對裸露從不感到困擾，直言「那對我來說根本不是問題！」只是這次裸了也沒東西。

雖然扮演機器人，但亞歷山大直說角色會讓觀眾極度有共鳴，「不僅會產生同情，更會因為類似經驗而深刻理解。」他說整部影集不只是關於一個機器人的故事，而是講述一個渴望自由卻尚未能實現夢想的生命體，「有時候人可能會一直夢想著某些事情，但是當機會真的出現在眼前時，要邁出第一步、真正去行動，其實是一件很大的挑戰。」

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演機器人，角色經常沒表情。（Apple TV+ 提供）

此次亞歷山大除了主演還身兼製片人，他認為這讓他在創意上擁有更多靈活性和自由，包括參與討論整個故事線、機器人的設計，直說能參與塑造角色和故事對他來說非常有意義。被問到是否會有第2季，他當場笑說「如果有第2季，我唯一確定的是，機器人身上一定會有更多體毛！」《厭世機器人》首兩集已於 Apple TV+ 上線，接下來每週五上線新集數。

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