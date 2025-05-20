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娛樂 電影

冒險「藍」不住！蕾哈娜獻聲兼獻唱《藍色小精靈》推新單曲

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典動畫角色藍色小精靈即將重返大銀幕！最新力作《藍色小精靈大電影》釋出全新預告，揭露這群深受喜愛的小藍人將首度穿越時空，闖入現實世界展開拯救行動，流行天后蕾哈娜為「小美人」獻聲，更演唱全新單曲《Friend of Mine》，為觀眾帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

經典動畫角色藍色小精靈以《藍色小精靈大電影》重返大銀幕。（UIP提供）經典動畫角色藍色小精靈以《藍色小精靈大電影》重返大銀幕。（UIP提供）

《藍色小精靈大電影》故事講述當精靈老爹（約翰古德曼 配音）神秘遭到邪惡巫師亂不妙與賈不妙綁架後，小美人挺身而出，帶領小精靈們突破次元，進入現實世界展開救援任務。在新朋友的協助下，小精靈們必須找到屬於自己的使命，並拯救整個宇宙。

本片配音陣容星光熠熠，除了蕾哈娜與約翰古德曼外，還包括詹姆斯柯登、尼克奧佛曼、吳珊卓、奧塔薇亞·史班森、漢娜衛丁漢、棉花糖與寇特羅素等人共同獻聲。

流行天后蕾哈娜為《藍色小精靈大電影》「小美人」獻聲，更演唱全新單曲《Friend of Mine》。（UIP提供）流行天后蕾哈娜為《藍色小精靈大電影》「小美人」獻聲，更演唱全新單曲《Friend of Mine》。（UIP提供）

全新單曲《Friend of Mine》由蕾哈娜透過搖滾國度發行，收錄於電影原聲帶中，是繼DESI TRILL聯手DJ卡利、卡蒂B等人打造的首波主打《Higher Love》之後，推出的第二首強打單曲。原聲帶同步收錄來自南非創作女歌手Tyla的全新作品，即日起開放預購，並將於6月13日正式上架。《藍色小精靈大電影》則將於7月18日在台上映。

《藍色小精靈大電影》最新預告 :

蕾哈娜新單曲《Friend Of Mine》：

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