坎城影展》影帝丹佐華盛頓驚喜獲頒榮譽金棕櫚 唯一休演日當飛人挺兄弟

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展持續進行中，奧斯卡影帝丹佐華盛頓週一（19日）出席與導演史派克李合作新片《Highest 2 Lowest》（翻拍自黑澤明《天國與地獄》）的非競賽首映，丹佐驚喜獲頒榮譽金棕櫚獎，讓他直呼意外。

影帝丹佐華盛頓（右）現身坎城影展，出席與導演史派克李合作新片《Highest 2 Lowest》（翻拍自黑澤明《天國與地獄》）的首映活動。（美聯社）

這項榮譽自2002年設立以來每年僅頒發一至兩座榮譽金棕櫚，去年得主包括梅莉史翠普、喬治盧卡斯與吉卜力工作室，今年開幕夜則由勞勃狄尼洛率先獲獎。雖然大多數得獎名單皆提前公布，但2022年「阿湯哥」湯姆克魯斯也曾在《捍衛戰士：獨行俠》映前突襲獲頒，成為另一次難得的驚喜時刻。

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丹佐華盛頓當飛人出席坎城影展，不見疲態。（美聯社）

導演史派克李當晚親手將獎座交給丹佐，並表示：「這是我兄弟，沒錯！」丹佐則說「我完全沒想到會得這個獎，現在非常激動」，隨後感性致詞：「能再次和我這位兄弟合作，並重返坎城，真是無比榮幸。我們在座各位能拍電影、穿西裝、打扮亮麗，還能因此領薪水，實在是被上天眷顧的一群人。衷心感謝你們每一位。」場內則報以全場起立的熱烈掌聲。

丹佐華盛頓出席坎城影展，驚喜獲頒榮譽金棕櫚。（美聯社）

丹佐此行是利用百老匯舞台劇《奧賽羅》唯一的休演日，特地從紐約飛抵坎城，為了配合他的緊湊行程，影展特地調整排程，包括將媒體拍照提前至首映當天舉行。他在拍照時互動俏皮，絲毫不見時差疲態，預計首映後立刻搭機返美繼續演出。

第78屆坎城影展將舉行至當地時間24日（台灣時間25日凌晨）。

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