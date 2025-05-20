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娛樂 音樂

（獨家）在獅城暴雨中 我觸摸到了Lady Gaga的血肉與鋼鐵

文章在新加坡看Lady Gaga演唱會。（文章提供）文章在新加坡看Lady Gaga演唱會。（文章提供）

文／文章

昨晚坐在新加坡體育場的玻璃包廂裏，腳下是四萬人沸騰的尖叫，眼前是Lady Gaga用聲帶劈開雨幕。這個3500新幣座位，意外讓我聽見了流行巨星面具下的真實心跳。

當《Shallow》第一個音飄出來時，我渾身起雞皮疙瘩——頂級音響把她的呼吸聲放大得就像貼在耳邊。那些教科書式的轉音裏藏著0.3秒的顫抖，像故意留下的指紋。唱到《Poker Face》電子音炸裂時，她突然飆出12秒的尖嘯，聲帶簡直像被燒紅的鋼絲，包廂裏的聲波監測屏上全是刀鋒般的鋸齒。

文章在新加坡國家體育場的包廂看Lady Gaga演唱會。（文章提供）文章在新加坡國家體育場的包廂看Lady Gaga演唱會。（文章提供）

作為歌手，我太清楚完美表演背後的代價。《Bad Romance》副歌前那半秒，她後背肌肉繃成拉滿的弓弦，落地窗倒影裏脊柱彎成驚險的弧度。唱《Born This Way》那個折磨人的高音時，我仿佛看見她聲帶在顯微鏡下滲血——這哪是表演，分明是拿肉身當燃料在燃燒。

文章看Lady Gaga演唱會，當她第一個音飄出來時，他就渾身起雞皮疙瘩。（文章提供）文章看Lady Gaga演唱會，當她第一個音飄出來時，他就渾身起雞皮疙瘩。（文章提供）

最震撼的是包廂的隔音玻璃，把觀眾歡呼濾成悶雷，卻讓舞臺返聽的節拍器「哢嗒」聲格外刺耳。看她在《Applause》裏和錄音分毫不差地對上每句和聲，我突然懂了：我們這代歌手都活在修音軟件和真實嗓音的夾縫裏，唱每句詞都在和冰冷的完美較勁。

文章看Lady Gaga演唱會，有音樂人專業的角度。（文章提供）文章看Lady Gaga演唱會，有音樂人專業的角度。（文章提供）

文章花了3500新幣（台幣約8萬7千5百元）買了包廂俯瞰全場的票，看Lady Gaga演唱會。（文章提供）文章花了3500新幣（台幣約8萬7千5百元）買了包廂俯瞰全場的票，看Lady Gaga演唱會。（文章提供）

散場時暴雨澆在玻璃上，Gaga的安可聲在雨裏忽明忽滅。這3500新幣（台幣約8萬7千5百元）買的不僅是俯瞰全場的位置，更讓我看清了流行藝術的真相——當巨星把自己煉成聲樂機器，我或許該在她破碎又重組的歌聲裏，找回那份敢破音的勇氣。

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