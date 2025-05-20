柯大堡為媽祖寫歌逼哭人 吐露背王爺公出現神蹟

胡如虹／專訪

柯大堡參加過很多次媽祖遶境活動，也為媽祖寫了一首歌《隨行》，很多人聽他唱起「時間到咱就行～行～啊行 為心所愛的人苦行一段 沿路有滿腹的感謝 為伊流一滴汗」都很有感覺，還有人忍不住感動掉眼淚，覺得柯大堡溫暖的歌聲唱出了每一位媽祖囝仔的心聲。

柯大堡「廟青」的形象鮮明。（記者陳奕全攝）

做過錄音師、廣告配樂、台語詞曲創作、《寶島神很大》的節目主持人，柯大堡「廟青」的形象鮮明，他和DJ大衛組了電音雙人組「台客電力公司」時，就以詼諧趣味的台語唱出台灣廟會文化，到如今一個人單飛，他還是致力於台灣民俗文化。

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柯大堡舉辦「信徒文化季」請出白沙屯媽祖、山邊媽祖、邱二王爺等23尊神明。（信徒文化季提供）

走訪過無數個廟宇，參加過很多迎神活動，還曾背著白沙屯天德宮的邱二王爺遠征七彩湖，柯大堡有著虔誠的宗教信仰，視天德宮的邱二王爺為聖父，大溪鳳山寺廣澤宮的廣澤尊王為聖師，但他卻從不談怪力亂神，總是用「巧合」來形容神蹟。

柯大堡多次跟媽祖遶境，有感而發為信徒寫下了《隨行》這首歌。（信徒文化季提供）

他說當你心中有信仰的時候，會發現生活中出現一些巧合，讓你的生活變得有趣。如果巧合很多，甚至連續發生的話，你會變勇敢；當你變得比較勇敢一點點，就會更有自信，當自信多了，生活就會更好一點。

柯大堡曾背著白沙屯天德宮的邱二王爺遠征七彩湖。（信徒文化季提供）

因為虔誠的宗教信仰，柯大堡這幾年感受了很多有趣的巧合，生活也越變越好。尤其自從他當了邱二王爺的契子之後，很明顯的感受生活變有趣了，自己變得更勇敢了。他特例舉《寶島神很大》為例，過去8年《寶島神很大》從來沒有入圍過金鐘獎，他背著王爺公去七彩湖的節目卻在2022年連拿了節目和主持人兩座金鐘獎。

柯大堡特別選在白沙屯媽開爐大典前舉辦「信徒文化季Bliever Vibes」酬神音樂節。（記者胡如虹攝）

第一次入圍就拿到金鐘獎生活風格節目主持人獎，柯大堡這兩年手上多了兩個節目、拍了電影，還獲得日本三大宮賞之一的「東久邇宮文化褒賞」。從手上只有《寶島神很大》一個節目，剛結婚當爸爸，碰到疫情表演活動變少，對人生很迷茫的低潮，到現在手上有3個節目，柯大堡內心充滿感謝。

去年他特別募資舉辦酬神演唱會，「本來想到廟口辦演唱會，但王爺公要我去本來就擅長的領域裡面，把宮廟信仰面的東西、把善良傳出去就好。」柯大堡聽從王爺公的指示，在台北CORNER MAX展演空間舉辦了「甲辰年最大科」演唱會，請了白沙屯媽、山邊媽、邱二王、郭聖王、仙妃、西秦王爺、田都元帥七尊與他最親的神明來聽團。

柯大堡主持的《寶島神很大》曾獲金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

今年更發揮音樂人的創意，將民俗信仰結合音樂翻玩廟會元素，發起「信徒文化季Bliever Vibes」酬神音樂節， 5月21日在白沙屯天德宮從中午12點半熱鬧到子時，剛好銜接22日淩晨0時40分的白沙屯媽祖開爐大典。

柯大堡說第一次舉辦「信徒文化季」事情很多，要連絡請出白沙屯媽祖、山邊媽祖、大溪鳳山寺廣澤宮的廣澤尊王、天德宮邱二王爺等8大公廟的23尊神明的相關事宜，還要找人搭舞台、安排 蔡家蓁、曾立馨Hug Muzik、震樂堂、 鳳鳴齋國樂團、法比、酷麻嗨樂隊、 賴銘偉、林姍等藝人的表演，這些事情他以前想都沒有想過，如今卻都在一一執行中，就是信仰帶給他的自信和勇敢。

柯大堡主持《寶島神很大》跑了很多公廟。（記者陳奕全攝）

還記得剛認識柯大堡時，他是「台客電力公司」的主唱，因為主持《寶島神很大》跑了很多公廟，嗆聲台灣很多廟宇不輸法國羅浮宮跟大英博物館，大家不用捨近求遠跑去法國、英國，可以先好好欣賞台灣廟會的文化底蘊。

柯大堡立志當民俗大河的引水人，努力想要讓大家看到台灣宮廟的價值。（記者陳奕全攝）

這幾年看到柯大堡立志當民俗大河的引水人，努力想要讓大家看到台灣宮廟的價值，今年找到新方向策畫了「信徒文化季Bliever Vibes」」，以台灣第一個好玩有趣的酬神音樂節來傳遞善的循環跟信仰的力量。

聽柯大堡神采奕奕的說「信徒文化季」不會只辦今年，以後會一直辦下去，我忍不住想起他在《隨行》中哼唱的「只要我 擱有一點仔價值阿 世間的善良咱繼續添乎滿」，信仰讓我們心安、心定，讓我們變勇敢，也把良善傳出去。

祝福我們都成為把良善傳出去的信徒。

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