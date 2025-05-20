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娛樂 電影

阿湯哥受封「最後一位電影巨星」不敢當 點名《罪人》麥可B喬丹「非常欣賞他」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》在台熱賣，不過本週五（23日）才要在美國正式上映，他18日出席紐約首映會接受外媒《Entertainment Tonight》訪問，對於外界將他視為「最後一位電影巨星」的說法婉拒受封。他強調，當今仍有許多才華洋溢的演員持續崛起，更點名很欣賞剛以《罪人》創下票房佳績的麥可B喬丹。

湯姆克魯斯帥氣出席《不可能的任務：最終清算》紐約首映會。（UIP提供）湯姆克魯斯帥氣出席《不可能的任務：最終清算》紐約首映會。（UIP提供）

阿湯哥表示「我不想成為那樣的人（最後一位電影巨星），還有這麼多其他有才華的演員，我希望看到他們發光發熱。」他點名麥可B喬丹就是其中之一，「我非常欣賞他，他主演的《罪人》真的很精彩」他更笑稱：「我們會一起拍一部電影。」

湯姆克魯斯（左）高度讚賞麥可B喬丹，兩人先前在《不可能的任務：最終清算》倫敦首映互動備受關注。（UIP提供）湯姆克魯斯（左）高度讚賞麥可B喬丹，兩人先前在《不可能的任務：最終清算》倫敦首映互動備受關注。（UIP提供）

《罪人》由麥可與《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒5度合作，目前北美票房高達2.41億美金（約台幣72.68億元），全球票房更達到3.16億美金（約台幣95.3億元）。阿湯哥先前曾於社群媒體分享觀賞《罪人》的照片，而麥可也現身《不可能的任務：最終清算》倫敦首映會，兩人互動備受矚目。

稍早接受《時人》訪問時，阿湯哥也進一步談到對麥可的敬佩：「他對自己的品牌全心投入，我很尊重他。我也尊敬庫格勒，喜歡他們拍的電影。這些都是了不起的商業大片。」他說一直努力幫助導演、演員，看到他們做得好，就是自己最大的滿足，「我的門永遠敞開，他們的創作總是讓我很興奮，也激勵我繼續努力，這是一種彼此鼓舞的循環。」

湯姆克魯斯先前曬出《罪人》電影票根大力推薦該片。（翻攝自IG）湯姆克魯斯先前曬出《罪人》電影票根大力推薦該片。（翻攝自IG）

至於「電影巨星」是否已成絕響，外界仍眾說紛紜，兩屆奧斯卡影帝西恩潘日前便語出驚人，表示「電影巨星的製造機可能在珍妮佛勞倫斯那個時代就停產了，她或許是最後一位」，但他同時也高度讚揚阿湯哥的職人精神。

西恩潘大讚阿湯哥不只是出色的演員，更是電影工藝的佼佼者，「那些大規模製作的電影若沒有像他這樣的靈魂人物，是無法實現的。他是串連這一切的關鍵。他親自執行高難度特技，是電影圈最頂尖、經驗最豐富的實戰派。」《不可能的任務：最終清算》全台持續熱映中。

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