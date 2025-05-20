（專訪）姚淳耀不閃兵抽中「金馬獎」 外島住一年只想喝珍奶

姚淳耀受訪態度誠懇，與記者分享演出《搜查瑠公圳》拍攝秘辛。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《搜查瑠公圳》找來姚淳耀飾演片中反派，他演出1960年代的警總，與飾演軍人的張世有相當精彩的衝突戲碼。恰好最近當兵議題成為話題，他透露24歲的自己當時抽到「金馬獎」，到馬祖當兵一年，笑說「每天都想喝珍珠奶茶」。

近年儼然成為「反派專業戶」的姚淳耀，從《我願意》、《模仿犯》到即將上映的電影《搜查瑠公圳》全都壞透了，他接受專訪談到警總白朝陽一角，表示開拍前看了《牯嶺街少年殺人事件》、《香蕉天堂》等電影，重要的是透過圖書館的史料，從受害者口述中形塑出屬於自己的警總。

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姚淳耀在《搜查瑠公圳》飾演警總特務，露出的邪笑令人不寒而慄。（伯樂影業提供）

他在片中凌虐張世的笑令人毛骨悚然，姚淳耀透露，與《模仿犯》的連續殺人犯陳和平的反社會人格者、發自內心的笑不同，白朝陽的笑多了外在壓迫，在那個年代不得不殘忍，因此笑得特別荒謬詭異，在家裡還對著鏡子練習了一番，而姚淳耀的老婆看了不會害怕，反而建議他可以多笑點。

姚淳耀抱持著尊敬的心情在對待角色上。（記者陳奕全攝）

對於飾演白色恐怖的角色，姚淳耀對待白朝陽一角不敢開玩笑，不管是到刑場還是古蹟，都抱持著尊敬的心情，「這些事情都是真的發生過的，大家都是非常誠心的。」他也非常感謝服裝造型師，當他穿上戲服，立刻就能貼近角色、時代，而下了戲、脫掉衣服就立刻變回姚淳耀。

姚淳耀遵循義務當兵，也曾去教召。（記者陳奕全攝）

最近關於當兵的話題引發熱烈討論，姚淳耀在片中的對手正是軍人，他回憶起自己服兵役是在馬祖當「補給兵」，開小貨車運送物資，精神寄託是休假時那一杯珍珠奶茶。他不認為當兵會耽誤演藝工作，反而視為一段增長見聞的寶貴時光，當多數人選擇放假打網咖時，他則常跑到圖書館看書，自我充實不浪費每分每秒。《搜查瑠公圳》在22日上映。

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