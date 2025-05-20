《浪漫速成班》配角完美轉型 「婦產科教授」上身嚇壞菜鳥

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國綠葉演員李鳳輦（又譯：李鳳蓮）在韓劇《機智住院醫生生活》飾演婦產科教授徐貞暋，韓劇迷對她並不陌生，她曾是《浪漫速成班》主角全道嬿的小菜店夥伴兼好友，如今搖身一變成了「教授」，獲韓媒讚賞演技精湛，獲好評。

李鳳輦在《機智住院醫生生活》飾演教授，渾身充滿魅力。（翻攝自Netflix）

韓媒形容李鳳輦以獨特方式，塑造一名平凡又獨特的角色，吸引觀眾注意，尤其她本來作風強勢，是菜鳥住院醫生都聞風喪膽的對象，特別是穿上手術袍，渾身散發教授氣息，氣場強大。

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戲中，李鳳輦面對醫院的病友們，展現鼓勵安慰的治癒作用，但面對住院醫生時，又得展現嚴厲的一面，甚至和同行的教授也有「與之為敵」的化學反應，替劇集增添可看性。

李鳳輦（左）演過《浪漫速成班》配角，在《機智住院醫生生活》完美轉型。（翻攝自Netflix）

此外，李鳳輦能順利消化複雜的醫學術語，透過細緻又逼真的演技，為角色增添說服力，獲讚是一次成功的「演技轉型」。

44歲的李鳳輦原先活躍於音樂劇、話劇，直到2013年首演電視劇《請回答1994》踏入影劇圈，近年演過《Sweet Home》、《Run On》、《非常律師禹英禑》、《浪漫速成班》等，有「最佳綠葉」的美名。《機智住院醫生生活》全12集在Netflix上架。

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