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娛樂 日韓

高允貞《住院醫生生活》站穩女主角地位 韓媒：千面演員魅力

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國新生代演員高允貞主演《機智住院醫生生活》前天播畢，她在戲中飾演住院第一年的醫生「吳怡瑛」圈粉，角色富有魅力，足以證明自己是一名能詮釋醫學、人文、浪漫喜劇色彩的「千面演員」。

高允貞主演《機智住院醫生生活》人氣攀升。（翻攝自Netflix、X）高允貞主演《機智住院醫生生活》人氣攀升。（翻攝自Netflix、X）

最後一集中，「教授」李鳳輦將高允貞譽為愛徒，見證她的耀眼成長，生動刻畫具有複雜、深刻敘事的人物，從頭到尾散發強烈的存在感。

尤其，高允貞和鄭準元共譜可愛感情線，讓她在TV-OTT綜合話題劇演員部門連續四週拿下第一，證明火熱人氣。

高允貞表示：「真心感謝喜歡和支持《機智住院醫生生活》的觀眾，這部電視劇的每個瞬間都很珍貴，所以就這樣告別了，真的讓人感到遺憾和難過。」相信自己成長了許多，未來會成為一名更加睿智的演員，用好作品回報大家。

高允貞近年拍過《Sweet Home》、《還魂：光與影》、《MOVING異能》等多部作品，透過《機智住院醫生生活》站穩女主角位置，獲韓媒看好未來表現值得期待。

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