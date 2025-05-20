伊能靜回應婚變！認與小10歲嫩尪說過氣話 親解真實關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕伊能靜與小10歲的中國男星秦昊結婚10年，兩人婚變傳聞不斷，昨天是秦昊47歲生日，伊能靜發了長文為丈夫慶祝，更回應了婚變傳言。

伊能靜表示，這段時間他們的感情被傳得風風雨雨，她跟秦昊都知道多說無益，「從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話——我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生無須向外人解釋。」

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伊能靜幫老公秦昊慶祝生日。（翻攝微博）

伊能靜認為，婚姻本就是反人性的，人類天性喜歡新鮮事物，「兩個背景迥異的人廝守一輩子，難免有磕碰，要能走下去，唯有用愛馴服人性。」更放閃表示：「你對我來說是獨一無二的，我對你來說也是獨一無二的。」親自闢謠婚變傳聞。

伊能靜透露，跟老公保持著夜間散步聊天的習慣，認了夫妻倆難免有爭執、說過氣話，「但我們都知道：幸福不難，但要持續的幸福，是要兩個人願意克服萬難的。」

為了幫秦昊慶祝生日，伊能靜準備了秘密的慶生會，邀來30多位至親好友參加，放閃稱：「當你在為這個家的幸福努力時，我和女兒同樣希望你開心快樂。我們永遠是你最堅實的後盾，這個家永遠為你備著滿盈的愛與溫暖。」

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