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娛樂 亞洲

成毅一個月健身25天 上綜藝節目腹肌失守

成毅（右）在綜藝節目《你好星期六》不小心露出腹肌。（翻攝自YouTube）成毅（右）在綜藝節目《你好星期六》不小心露出腹肌。（翻攝自YouTube）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕

中國大陸頂流演員成毅人氣驚人，他的綜藝搞笑本事令人嘆為觀止，上中國綜藝節目《你好星期六》不斷創造笑料，也衝高收視率。

成毅近期和《一年級》的導師張智霖一起上《好六》，在遊戲環節不小心肚出小肚子，讓眼尖的主持人楊迪大呼，成毅露腹肌了，雖然只是驚鴻一瞥，也讓果果們興奮不已。

成毅（右）和張智霖在綜藝節目掀起回憶殺。（翻攝自YouTube）成毅（右）和張智霖在綜藝節目掀起回憶殺。（翻攝自YouTube）

成毅雖然從去年《蓮花樓》上檔之後，就沒有作品推出，但不論是超話人氣或是愛奇藝新劇《赴山海》的預約突破350萬，數字都相當驚人，成毅開始空著肚子赴直播間，看到一堆湖南的美食，都是記憶中的美食，還貼心的對著鏡頭餵食鏡頭前的果果（粉絲名）。

休假一個月上了25個的健身課，肩線已經練得非常有型，當粉絲喊想看腹肌時，他還搞笑的說那就不吃了，目前生活就是多陪家人、勤健身、看看電影、帶爸媽去看醫師，接下來想帶著他們一起健身。

這次生日直播，主持人準備了7張刮刮樂要刮他5張，並執行任務，成毅刮到的第一個任務要為果果錄早安與晚安的語音，他用高低不同的兩種聲調喚醒果果，晚安語音不斷要求粉絲放下手機，並貼心的祝大家有個美夢。接下來他輕鬆萌萌的完成模仿表情包任務，第三個任務他開心玩起釣魚遊戲，第四個他收到大吉大利的紅包，害怕收到陷阱不敢亂猜，打開看到紅包裡的錢，害羞表示想退回，但被主持人說裡面只有517，代表大家對他滿滿的祝福，他才笑著收下，最後一個任務要他超話發帖一條，他也輕鬆答應。

但對於主持人催生沒有刮到健身的vlog，他笑說不一定要健身的，但會拍一個有趣的vlog給大家看。

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