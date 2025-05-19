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娛樂 亞洲

肖戰《藏海傳》換臉報滅門仇 首播打敗《折腰》

肖戰主演的《藏海傳》上線短短5小時內熱度飆破8,000。（翻攝自Disney+）肖戰主演的《藏海傳》上線短短5小時內熱度飆破8,000。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸劇頂流男神肖戰與張婧儀主演的古裝權謀劇《藏海傳》5月18日開播，不僅預約人數突破 900 萬創下優酷平台紀錄，上線短短5小時內熱度飆破8,000，躍居2024年以來開播首日熱度最高劇集，更同步在 Disney+播出，帶領觀眾一同投入這場埋藏十年的復仇風暴。

肖戰在《藏海傳》裡有精湛的手藝。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》裡有精湛的手藝。（翻攝自Disney+）

由《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍執導，與台灣藝人陳妍希、鍾漢良共同參演的復仇故事，肖戰淚崩雙眼泛血絲的獨角戲演技已引發網友高度讚賞。
《藏海傳》不僅在中國官媒央視收視率破2，創下3年內最好成績，還打趴同時段由劉宇寧、宋祖兒主演的《折腰》熱度奪冠。
肖戰在《藏海傳》飾演藏海，他是大雍國欽天監監正蒯鐸（鍾漢良飾演）之子稚奴，但在幼時，父親蒯鐸因發現古墓秘密被平津侯莊蘆」追殺滅門，稚奴親眼看見父母、妹妹與師兄弟慘死，後來被戴著面具的神秘人救下改名藏海，拜師3位師傅，他被師傅換臉保命，做了割雙眼皮等整容手術，劇情張力十足。
多年後他在太后過世朝局動盪的時間點下山，踏入京城他到情報交換地「枕樓」觀察局勢，卻邂逅「枕樓」神祕女子香暗荼（張婧儀飾演），兩人相遇的第一場戲，就遭對方陷害險些入獄，兩人演技自然獲好評。
《藏海傳》節奏快速、選角成功，不管是飾演「藏海」整容前後的2位童星，還是飾演「藏海」成年的肖戰，以及飾演神祕女子「香暗荼」的張婧儀、飾演反派平津侯「莊蘆隱」的黃覺等角色演技都很精湛，劇組選角也相當細膩，「稚奴」整容前的童星面容神似鍾漢良，整容後的童星則神似肖戰，開播前6集讓觀眾目不轉睛。

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