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金秀賢涉「買兇殺人」？紐約領事館闢謠：沒收到通報

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢、金賽綸事件又有進度！金賽綸家屬7日秀出金賽綸生前音檔，聲稱金秀賢和「國二」時的金賽綸發生關係，音檔爆料人A某在美國遭中韓不明人士襲擊，才決定公開「證據」，不料韓媒今（19）踢爆，駐紐約總領事館並未收到「涉嫌毆打、謀殺相關通報」。

金秀賢（左）、金賽綸事件尚未落幕。（翻攝自Naver）金秀賢（左）、金賽綸事件尚未落幕。（翻攝自Naver）

韓媒報導，韓國駐紐約總領事館表示「在管轄區域內，沒有發生我國公民遭謀殺未遂，或其他海外僑胞的犯罪行為而被捕的案件」，意指「A某遭不明人士襲擊事件」根本沒上報至當地調查機關受理。

據《維也納領事關係公約》第36條，韓國公民被捕或拘留時，當地執法機構有義務及時通報該國領事館，但總領館表示「截至目前，尚未接到相關通報。」

在此之前，YT「橫豎研究所」二度開記者會，揚言A某於1日在美國遭兩名來自中國、韓國的不明人士襲擊，頸部被刀刺了9次，直指金秀賢方是預謀犯罪、幕後黑手。

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A某在公開的音檔中，曝光金賽綸的聲音，裡頭說到「我未成年時就和金秀賢交往」，事後遭疑涉嫌被竄改，金秀賢方面則強調：「錄音文件全是偽造，利用AI等手段製作。」

另，「橫豎」先前主張FBI已介入A某遭襲一案調查，卻遭韓國駐紐約總領事館切割，表示這不是他們的管轄範圍，說法慘遭打臉。

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