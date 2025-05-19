都是吹牛老爹的陰謀？ 爆謀殺影帝、下毒封口

吹牛老爹又被拿出來說是他毒殺好萊塢巨星傑米福克斯。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕奧斯卡、金球獎雙料影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）曾在2023年傳出病危消息，隔年他親口證實自己因腦出血導致中風，經緊急手術才保住一命。如今這位好萊塢巨星被爆料與嘻哈天王吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）有「下毒陰謀」，引起外界熱烈討論。

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根據外媒17日報導，傑米福克斯拍攝電影《重返行動》時身體不適，緊急送往加護病房，當時他的健康狀況還被當作「極機密」消息，不得走漏。當時網路上傳出許多陰謀論，其中就包括「吹牛老爹對傑米福克斯下毒」，還說出傑米福克斯掌握吹牛老爹大量私生活秘密，為了不讓人知道，吹牛老爹乾脆下狠手，直接讓他進了醫院。

奧斯卡、金球獎雙料影帝傑米福克斯先前曾經神秘住院，並嚴格保密病因。（路透）

2024年在Netflix《傑米福克斯話當時》節目中，傑米福克斯首度向外界說明自己的病情，他表示自己因為腦出血昏迷將近三週，剛開始在片場他覺得頭痛程度相當嚴重，不過，最後在醫療團隊努力下，他成功恢復健康。在節目中傑米福克斯也開玩笑說：大家都說是Puffy（吹牛老爹）想殺我。

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也就是這句玩笑話，又讓「吹牛老爹毒殺說」再次掀起討論度，還有自稱是吹牛老爹前保鑣的人「Big Homie CC」煞有介事地在YouTube頻道爆料：是吹牛老爹毒害傑米福克斯。對此，吹牛老爹並未做出正式回應。

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