韓名導李滄東出手 隔7年拍新片驚見全道嬿、趙寅成

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕71歲韓國名導李滄東繼《燃燒烈愛》後，暌違7年將再拍新片！韓媒今（19）獨家報導，李滄東最快在9月開拍新作《可能的愛情》（暫譯，原文：가능한 사랑），明年上半年將完成後期製作，網羅圈內大咖演出。

薛景求（左起）、全道嬿、趙寅成將主演李滄東新片《可能的愛情》。（翻攝自Naver）

據報導，《可能的愛情》通過「韓國電影振興委員會」預備審查，電影圈相關人士表示，電影由法國發行，製作公司預計瞄準明年坎城影展首映。

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新片找來坎城影后全道嬿、薛景求、趙寅成3位重量級演員主演，其中全道嬿曾以李滄東的《密陽》拿下第60屆坎城影展最佳女主角，薛景求則在李滄東的《薄荷糖》、《情慾綠洲》等片展現逼真演出。

趙寅成是首度和李滄東合作，他近年透過電影《金權性內幕》、《逃出摩加迪休》，以及在韓劇《MOVING異能》展現廣泛演技，迎來事業全盛期。

韓媒獨家報導李滄東新片最快9月開拍。（翻攝自Naver）

李滄東除了是韓國首屈一指的導演，也是製作人、小說家，他今年2月出版《Snowy Day and Other Stories》，聚焦小人物的命運和黑暗角落，至於他睽違多年再拍電影，引來影迷熱烈期待。

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