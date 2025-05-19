「早稻田學霸」陳以恆成準歌王 心聲曝光想當「引水人」

陳以恆再度叩關金曲。（持之音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕早稻田學霸陳以恆以首張個人創作台語專輯《罐頭塔》再度叩關金曲，專輯收錄單曲〈引水人〉MV已正式上線，「引水人」為出船跑海人的「領港」，只有經驗老道、熟諳當地水性氣候的船長才得以考取，陳以恆用這首歌致敬生命中重要的前輩們，也期待自己有朝一日成為他人的「引水人」。

二度入圍金曲獎「最佳台語男歌手獎」的陳以恆，也分享心情受寵若驚，除了感謝，更表示期待與其他入圍者切磋，未來有機會展開更多元的合作。

請繼續往下閱讀...

陳以恆再度叩關金曲。（持之音提供）

陳以恆表示，成長過程中的長輩們就有如自己的「引水人」，他說：「與其要一言以敝我的引水人帶給我的影響，不如說，我就是這樣日復一日看著他航行。港灣裡每條水路上，都有他的身影。我的航行，舉手投足，也留著他的模樣。」

MV邀請曾入圍金馬獎最佳劇情短片的張不乙擔任導演，此次腳本也是陳以恆與導演共同的想法，故事紀錄一個家庭準備清明節掃墓的前幾日，場景定在城市，車卻開往冷清的山裡，上山的路上處處是流水、海的暗示，呼應專輯《罐頭塔》所想傳達的意象。

陳以恆再度叩關金曲。（持之音提供）

陳以恆說：「《罐頭塔》是一張關於「水」的專輯，音樂、視覺都能發現水的蹤影。大部分的人在熙來攘往的城市裡穿梭。卻忘記這座島，四面環海，我們自己，也被水環繞。水可以清洗傷口，也能沒過頭頂。乾涸前，常常忘記，水一直在流。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法