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外國網紅世壯運奪金 曾和「柔道男神」楊勇緯合體拍片

盧卡斯（右）是酷的高中同學。（世壯運執委會提供）盧卡斯（右）是酷的高中同學。（世壯運執委會提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕這個金牌選手竟然是個網紅！法國柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer）和網紅「酷」是高中同學，因此經常出現在YouTube頻道中，之前他也和法國高中生四處體驗台灣生活。2025世界壯年運動會（以下簡稱世壯運）技癢的他也參加柔道男子M1（30～34歲組）90公斤級比賽，並順利奪金。

楊勇緯鼓勵法國柔道教練盧卡斯參加世壯運（資料照，特派記者陳志曲攝）楊勇緯鼓勵法國柔道教練盧卡斯參加世壯運（資料照，特派記者陳志曲攝）

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盧卡斯曾經和「柔道男神」楊勇緯一起拍片締造近200萬流量，這次會參加世壯運也是楊勇緯牽線。盧卡斯比賽的時候，「酷」就在旁邊觀戰，還不斷讚美盧卡斯：「太完美了，我不知道盧卡斯竟然這麼強啊！」

法國柔道教練盧卡斯（右）在楊勇緯牽線下參加世壯運。（記者王藝菘攝）法國柔道教練盧卡斯（右）在楊勇緯牽線下參加世壯運。（記者王藝菘攝）

盧卡斯透露，因為先前拍片時，楊勇緯曾經告訴他台灣2025會舉辦世壯運，所以他覺得自己絕對不能錯過。之後楊勇緯還幫他找場地練習，讓他覺得很開心。盧卡斯更說：「這是我第一個世界冠軍！要謝謝楊勇緯。」

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