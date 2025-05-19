確定了！TWICE娜璉搶先子瑜 7月降臨高雄開唱

TWICE娜璉將登上高雄啤酒音樂節演出。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2025高雄啤酒音樂節先前傳出有3組韓星演出，最受矚目的莫過於TWICE的成員娜璉，今天（19日）主辦正式宣布，娜璉將首次登上高雄啤酒音樂節舞台，這也是第一位來台公開演出的TWICE成員。

主辦單位表示：「這是娜璉首次參與高雄啤酒音樂節，表演內容絕對精彩可期，請ONCE們密切關注後續消息，現場絕對震撼！」

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TWICE娜璉將登上高雄啤酒音樂節演出。（寬寬整合行銷提供）

高雄啤酒音樂節自創辦17年以來，今年將在7月4日（五）至7月6日（日）一連三天於在高雄夢時代正對面廣場熱鬧舉行，集結3組韓國巨星、3組金曲實力派歌手天團，以及超過20組重量級藝人輪番上陣。此外，主辦單位特別安排人氣清涼DJ秀，作為迎賓開場表演，讓粉絲一入場便能沉浸於夏日音樂與清涼啤酒交織的派對氛圍中。

除了娜璉的初登場，主辦單位也預告將陸續公布超過20組演出藝人陣容，令人期待。另外，「百威舞台」則集結多位實力與人氣兼具的歌手，包括U:NUS、HUR、梁舒涵、卓文萱等，勢必成為本屆音樂節另一大亮點。更多活動售票及相關資訊即將公布，敬請持續關注「高雄啤酒音樂節」Facebook及Instagram粉絲專頁。

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