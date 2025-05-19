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《折腰》男主角爆紅 惡劣網友竟挖出前妻長相

古裝愛情劇大紅，劉宇寧（左）與宋祖兒也跟著人氣飆漲。（翻攝自微博）古裝愛情劇大紅，劉宇寧（左）與宋祖兒也跟著人氣飆漲。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕身高「高人一等」的中國男星劉宇寧因演出《折腰》爆紅，身高189公分的他在劇中與宋祖兒分飾男女主角，掀起愛情古裝劇熱潮。劉宇寧過去曾經結過婚，他本人也不避諱提起此事，不過，隨著《折腰》讓事業登上顛峰的劉宇寧，卻為了前妻槓上網友，甚至怒罵：不是人！

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劉宇寧出道前曾有過一段婚姻，他本人也大方承認，甚至被報導出來他也落落大方表示：的確有過這件事。不過，劉宇寧與前妻並未育有子女，現在劉宇寧爆紅，竟有不肖網友挖出他前妻的身分與長相，並在網路上公開。

劉宇寧（右）與宋祖兒在《折腰》中有精彩演出。（翻攝自IG）劉宇寧（右）與宋祖兒在《折腰》中有精彩演出。（翻攝自IG）

前妻訊息被公開這件事徹底踩到劉宇寧底線，他非常憤怒，並大罵前妻只是一介素人，現在自己是公眾人物，大家可以寫他，但不應該騷擾前妻，甚至讓前妻受到傷害。劉宇寧也曾經為了這件事特別向前妻致歉，認為造成她的困擾，心裡相當過意不去。

劉宇寧身高189公分，的確高人一等。（翻攝自IG）劉宇寧身高189公分，的確高人一等。（翻攝自IG）

劉宇寧在直播提到這件事，氣到撂下狠話，表示如果酸民看他不爽，直接「黑我就好了」，不要去傷害無辜的素人。跑去挖他前妻一個素人的長相這種事「做得挺不是人的」。因為劉宇寧霸氣護前妻，反而又圈了一堆女粉，覺得他相當會保護人。

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