蔡淑臻《左撇子女孩》美翻坎城 合體奧斯卡名導西恩貝克搶獎

蔡淑臻（左）、導演西恩貝克。（左撇子女孩劇組提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕蔡淑臻、馬士媛、葉子綺主演的台法合製電影《左撇子女孩》，今年入圍坎城影展「影評人週競賽單元」，該片由導演鄒時擎，與奧斯卡名導西恩貝克合寫劇本，共譜台灣三代同堂家族深藏已久的秘密，首映後好評不斷。

《左撇子女孩》劇組受邀登上《腓尼基計劃》坎城首映紅毯，編劇西恩貝克（左起）、蔡淑臻、葉子綺（前中）、馬士媛、鄒時擎。（左撇子女孩劇組提供）

《左撇子女孩》劇組受邀出席「黑寡婦」思嘉喬韓森、湯姆漢克斯主演的《腓尼基計畫》紅毯，其中蔡淑臻美艷動人，一點都沒輸好萊塢巨星，她表示待在坎城的這幾天，遇到的人都很熱情友善，「雖然時差讓我很痛苦，但是這裡的空氣陽光和人，實在令我著迷很想留下來生活。」

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由於先前艾瑪史東在同條紅毯遇到蜜蜂，問到她若遇上同狀況，該怎辦？蔡淑臻打趣說：「大明星們跟這一隻蜜蜂的互動真是有趣，展現了大明星們也是人的一面，我的話，當然該閃就閃呀！」

《左》片導演鄒時擎被問電影入圍「影評人週競賽」，是否有信心？她坦言對獎項沒有太多期待，「能順利完成這部片子、跟大家分享，已經是很大的肯定了。」坎城「影評人週」單元頒獎將於坎城時間21日舉行。

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