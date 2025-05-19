田中圭吃重鹹 不倫永野芽郁還醉吻「蛇精男」

田中圭（左）與永野芽郁疑似不倫，重創雙方演藝事業。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本男星田中圭因涉入與永野芽郁不倫醜聞，廣告紛紛下架，不過日本媒體可沒準備饒過他，甚至還把他過去喝醉酒強吻的黑歷史挖出來。

演藝圈都知道田中圭酒品不佳，他最後一支廣告代言人還有篠原涼子、橋本環奈，不過，這3位代言人通通出包。篠原涼子鬧出不倫、橋本環奈爆出霸凌、田中圭則是和永野芽郁疑似有染。對此廠商只能撤下廣告，對外宣稱「刊登期間結束」。

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日本男星田中圭現在還有舞台劇工作。（翻攝自IG）

田中圭參與或錄製的綜藝節目也受到醜聞影響，畫面被「處理」之外，田中圭名字也從演出者名單消失。許多日本娛樂圈人士認為這次田中圭會爆出與永野芽郁不倫，跟他酒品不好有相當深的關係。

日本前職棒明星桑田真澄次子Matt，有人間肯尼之稱。（翻攝自IG）

田中圭只要喝醉，行為就會走鐘，他曾經帶著渾身酒氣前往工作現場，還曾經在宴會上喝醉，抱著有「人間肯尼」稱號的Matt上演男男深吻。

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雖然演藝工作受到重大打擊，田中圭的遭遇還是比永野芽郁幸運一點，《歡樂的幽靈》最終場於下個月15日將於福岡市民會館登場，田中圭沒被立即封殺，目前還在演員名單上。

Matt五官精緻，被人稱呼為「日版蛇精男」。（翻攝自IG）

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