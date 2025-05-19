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娛樂 最新消息

日3億點擊女歌手模仿「露比醬」 列台灣美食清單超滿足

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代創作女聲川西奈月上週受邀參加台中音樂祭「赤聲躁動」，在超過32度高溫下熱情開唱，這也是她首次來台演出，模仿網路流行的「露比醬」動作，圈粉無數。

川西奈月上週受邀參加台中音樂祭「赤聲躁動」圈粉。（赤聲躁動音樂祭提供）川西奈月上週受邀參加台中音樂祭「赤聲躁動」圈粉。（赤聲躁動音樂祭提供）

首次造訪台灣的她行程滿檔，短短3天幾乎完成所有心願清單，還特地向台灣朋友學中文，現場表演時也成功展現成果，讓粉絲驚喜不已。

因代表作《理想的ガール》在社群平台突破3億次播放，川西奈月聲勢水漲船高，立下24歲前登上日本武道館的目標。

這次川西奈月為「赤聲躁動」帶來台灣初體驗，共演唱9首歌曲，全程投入與觀眾互動，不只感受到台灣歌迷的熱情，也開心喊話：「一定很快會再來！」

川西奈月上週受邀參加台中音樂祭「赤聲躁動」圈粉。（赤聲躁動音樂祭提供）川西奈月上週受邀參加台中音樂祭「赤聲躁動」圈粉。（赤聲躁動音樂祭提供）

除了舞台表現讓人驚艷，川西奈月也在台中展開密集觀光行程，造訪宮原眼科、第四信用合作社、彩虹眷村等人氣地標，滿足度百分百。

她特別開了一串台灣美食清單，從滷肉飯、炒米粉、牛肉麵、麻辣鍋、小籠包到珍珠奶茶樣樣不放過，還點名要吃控肉，終於在回東京前如願以償，透露這次雖沒能走訪九份，下次來台一定要完成這個心願。

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