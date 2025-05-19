SHINee17週年新歌藏洋蔥...「鐘鉉親自作詞作曲」粉絲淚崩

韓國男團SHINee。（翻攝自Soompi）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國男團SHINee今年5月25日將迎來出道17周年紀念日，所屬經紀公司SM娛樂今（19日）宣布SHINee在出道紀念日當天著全新單曲〈Poet | Artist〉以完整體回歸。沒想到，這次回歸藏著洋蔥，主打歌竟是已逝成員鐘鉉的遺作，消息一出讓粉絲們瞬間淚崩喊「這真的是最珍貴的禮物」。

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SHINee將在出道17週年紀念日推出新歌。（翻攝自IG）

據悉，主打歌〈Poet | Artist〉是由已故成員鐘鉉親自參與作詞作曲，以「詩人和藝術家」的視角出發，融合「文學與詩意的自由」和「藝術的日常」，有著打破既有的框架、創造嶄新的世界的深刻意涵。

這次SHINee推出的新歌是由已故成員鐘鉉創作。（翻攝自Naver）

鐘鉉自出道以來，創作能力就備受業界與粉絲肯定，他於2017離世，但他的創作始終在韓國樂壇與粉絲心中有著不可替代的地位。時隔多年能再次聽到鐘鉉的作品，都令粉絲感動不已，紛紛留言「鐘鉉我們好想你」、「沒想到還能再聽到你的歌...」、「永遠的5HINee」。

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