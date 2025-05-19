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娛樂 最新消息

川普控賀錦麗「付費買星光」 揚言徹查碧昂絲、歐普拉背書案

美國流行天后碧昂絲（右）在2024年總統大選期間，曾出席時任副總統賀錦麗（左）的造勢活動表達支持。川普指控賀錦麗陣營支付名人換取政治背書。 （美聯社）美國流行天后碧昂絲（右）在2024年總統大選期間，曾出席時任副總統賀錦麗（左）的造勢活動表達支持。川普指控賀錦麗陣營支付名人換取政治背書。 （美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普19日表示，將對其2024年大選的競爭對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）展開「重大調查」，核心指控是賀錦麗在競選期間疑似付費換取名人的政治「背書」，而非單純的娛樂表演。

《法新社》報導，川普在社群平台「Truth Social」上發文寫道：「候選人是不允許付費換取『背書』的，但這正是賀錦麗所做的，只是偽裝成支付娛樂表演費用。」他強硬宣示：「我將要求對此事進行重大調查。」

9月19日，時任美國副總統賀錦麗（左）與歐普拉一同出席在密西根州法明頓山（Farmington Hills）舉行的「團結美國」線上集會。（法新社）9月19日，時任美國副總統賀錦麗（左）與歐普拉一同出席在密西根州法明頓山（Farmington Hills）舉行的「團結美國」線上集會。（法新社）

在去年的總統選戰中，賀錦麗陣營確實試圖藉助多位重量級娛樂圈人士的影響力，例如流行天后碧昂絲（Beyonce）以及脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）。針對相關爭議，歐普拉曾為其製作公司從賀錦麗競選團隊收取100萬美元（約新台幣3031萬元）的款項辯護，稱該筆費用是，用於支付這位媒體大亨為賀錦麗主持活動的相關成本。

賀錦麗的競選團隊則堅決否認了坊間傳聞，即她曾支付流行樂壇天后碧昂絲高達1000萬美元（約新台幣3億310萬元）出席其造勢活動。根據賀錦麗陣營向聯邦選舉委員會提交的財務報告，僅列有一筆與「背書」相關的支出，金額為75美元（約新台幣2273元），支付給一個環保倡議團體。

川普19日再度將矛頭指向碧昂絲、歐普拉以及搖滾巨星布魯斯史普林斯汀，指控賀錦麗在選前數週支付費用給這位搖滾傳奇，讓他在喬治亞州的造勢活動上表演。

川普質問道：「賀錦麗到底付了布魯斯史普林斯汀多少錢？讓他在競選總統期間進行那場差勁的表演？」他進一步嘲諷：「如果史普林斯汀真是她的粉絲，又為何要收那筆錢？」

事實上，川普上週已與布魯斯史普林斯汀隔空交火。起因是布魯斯史普林斯汀在一場英國演唱會上向觀眾表示，他的祖國如今由一個「腐敗、無能且叛國的政府」統治。對此，現年78歲的共和黨籍前總統反擊稱，這位綽號「工人皇帝」（The Boss）的搖滾巨星「被嚴重高估了」。

目前，賀錦麗陣營尚未對川普最新的指控做出回應。美國政壇對於競選活動中名人參與的界線與規範，預料將因川普的調查呼籲而再掀波瀾。

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