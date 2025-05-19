台灣房子沒人買？愛莉莎莎：杜拜要用搶的、台灣可想3個月

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣百萬YouTuber愛莉莎莎一向擁有極高的討論度，每次新動態都能引起熱議。去年初她宣布在泰國曼谷買了一間預售屋，同時也取得房仲執照。近日，她飛往杜拜看房，預計想在當地購入一房的房型物件。不過今（19）日，她在社群平台上分享了這幾日看房的心得，「杜拜建商銷售中心比菜市場還搶」，吃個飯就會錯過。

愛莉莎莎飛往杜拜買房。（翻攝自IG）

愛莉莎莎今日在IG上發布限時動態，分享自己在杜拜看房的過程，透露杜拜買房跟其他國家很不一樣，以往泰國的房子還可以回家想幾天，在台灣就算隔3個月，心儀的房子還是買得到，而在杜拜卻是超級搶手，「200套還沒釋出（5／28開盤），現在已經600人下訂，除非你可以包樓層，或是訂金願意付比別人多才搶得到，乾，超瘋」。

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愛莉莎莎直呼杜拜買房比菜市場難搶。（翻攝自IG）

她也分享自己的搶房故事集，本來看中一間杜拜評價最好的建商公司，是一棟純住宅大樓，但被告知只剩下一間格局為兩房的物件，她原以為是銷售人員的話術，加上超出預算及跟原本想買的格局不相同，「我說我吃個飯思考一下，結果吃完飯就沒了！」，直呼比菜市場還難搶。

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