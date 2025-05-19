《我家的事》4主演全是戲精 曾敬驊嗨喊：北影開啟家族之旅

《我家的事》細膩描繪台灣家庭成員間的情感流動與代間關係。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《我家的事》細膩描繪台灣家庭成員間的情感流動與代間關係，今（19）曝光前導預告，搭配盧廣仲為電影量身打造的台語主題曲《一路順風》，將情感堆疊至最高點。

片中4位主演曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪投入角色，大展精湛演技，4人全入圍第27屆台北電影獎演技類獎項，包括最佳男主角、女主角、男配角、新演員，加上最佳編劇共五項大獎。

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曾敬驊在片中眼眶泛淚，展現細膩演出。（牽猴子提供）

入圍公布當天，演員們與導演潘客印特地相約看直播，一公布4人都入圍紛紛驚喜大叫，藍葦華表示：「全家人都入圍太開心了！謝謝導演潘客印！」曾敬驊開心喊：「謝謝北影讓我們開啟家族之旅！」

首次入圍北影女主角獎的高伊玲，當下正在煮飯給演員們吃，笑稱「我根本就還沒下戲！」當天入圍新演員獎的珮琪還帶了一束花送給飾演媽媽的高伊玲，為入圍喜訊增添溫馨。

導演潘客印感性地說：「有生之年能讓一群沒有血緣的人，自在地彼此關心與陪伴，就像故事中的家人一般，這是我創作這部電影，最幸福的時刻之一。」《我家的事》於9月12日在台上映。

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