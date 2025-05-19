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娛樂 最新消息

巨型「史迪奇」座落信義區 20年鐵粉金針菇揭開禮物盒

巨型史迪奇座落在信義區。（記者王文麟攝）巨型史迪奇座落在信義區。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕迪士尼經典動畫改編真人版《星際寶貝：史迪奇》即將在5月22日上映，片商大手筆準備高達1.5層樓的大型禮物盒，由百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」與主持人阿Ken揭開全台唯一史迪奇巨型雕像，現場氣氛熱烈。

「史迪奇巨型雕像」座落在信義區，這個耗時10個月、重金打造4米高的雕像栩栩如生，彷彿史迪奇真實空降在台北街頭。身為超過20年的資深粉絲，韓勾ㄟ金針菇透露從小就喜歡星際寶貝，姊姊比她還喜歡，家裡還蒐集史迪奇娃娃等周邊商品，「我越來越喜歡，覺得史迪奇的外表很反差，很喜歡可愛又暖心的個性，很榮幸來到這邊。」

韓勾ㄟ金針菇是史迪奇的粉絲。（記者王文麟攝）韓勾ㄟ金針菇是史迪奇的粉絲。（記者王文麟攝）

動畫《星際寶貝》在2002年上映，2025年才等到真人版，被問到最想要看到哪個片段被神還原？韓勾ㄟ金針菇表示，「（史迪奇）一到地球就調皮亂搞的樣子，很想看到這一幕，如果真人版好好還原，一定超級可愛，想要抓牠，真人版史迪奇毛茸茸的，很想要抓牠。」

主持人阿Ken、韓勾ㄟ金針菇一同與巨型史迪奇合影。（記者王文麟攝）主持人阿Ken、韓勾ㄟ金針菇一同與巨型史迪奇合影。（記者王文麟攝）

如今能擔任巨型雕像揭幕大使，對她而言猶如圓滿了童年夢想：「史迪奇陪伴我走過無數成長時光，也是我和家人的共同語言，因為他讓我和家人更靠近。」只要看到史迪奇，就會想起姊妹情誼的她也呼籲觀眾：「一定要進戲院重溫那句感人台詞：歐哈納（Ohana）的意思是家人，家人永遠不會被遺棄、被忘記。」《星際寶貝：史迪奇》將於5月22日在台上映。

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