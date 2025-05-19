「花系列」驚世夫妻合體 王淑娟曝艾偉太龜毛氣喊：砒霜在哪

王淑娟（右）今與關聰出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔日經典台劇「花系列」小生艾偉與苦情天后王淑娟再度合體，主演大愛電視劇「生命的麥田」，一改過往詮釋「傳愛夫妻」，王淑娟今（19）與關聰出席媒體茶敘，談及和艾偉三度合作，透露艾偉對她吐實：「回來演這檔才知道什麼是演戲。」不過艾偉認真起來卻讓王淑娟很苦惱，經常在片場高喊：「砒霜在哪裡？」

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王淑娟笑談艾偉在片場有些固執，「他經常會喊卡跟導演溝通，有自己的節奏和想法。」雖然因此多了些等待，但王淑娟認可這是專業演員該有的態度，「他是站在角色的立場去思考，堅持鏡頭跟著他，而不是他去配合鏡頭。」她回憶有場在醫院外曬太陽拍攝的戲，「才兩三分鐘的鏡頭，但在那種高溫底下，覺得時間好漫長。」王淑娟也經常半開玩笑說：「是不是該準備砒霜了？」

王淑娟與艾偉三度合作，驚訝對方心態的轉變。（記者潘少棠攝）

兩人相識多年，再度合作王淑娟給出高度肯定，她表示：「艾偉有一次突然跟我說，過去演戲都是在玩，這次才真正理解什麼是表演。」王淑娟驚訝艾偉此次將自己完全歸零，用心揣摩角色，「他這次的演出跟以往的《花系列》完全不同，真的演得很好、很用心，大家一定要看。」

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