晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「花系列」驚世夫妻合體 王淑娟曝艾偉太龜毛氣喊：砒霜在哪

王淑娟（右）今與關聰出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）王淑娟（右）今與關聰出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔日經典台劇「花系列」小生艾偉與苦情天后王淑娟再度合體，主演大愛電視劇「生命的麥田」，一改過往詮釋「傳愛夫妻」，王淑娟今（19）與關聰出席媒體茶敘，談及和艾偉三度合作，透露艾偉對她吐實：「回來演這檔才知道什麼是演戲。」不過艾偉認真起來卻讓王淑娟很苦惱，經常在片場高喊：「砒霜在哪裡？」

相關新聞：73歲關聰低調戀情見光！小10歲愛侶現身「不婚真相」曝光

王淑娟笑談艾偉在片場有些固執，「他經常會喊卡跟導演溝通，有自己的節奏和想法。」雖然因此多了些等待，但王淑娟認可這是專業演員該有的態度，「他是站在角色的立場去思考，堅持鏡頭跟著他，而不是他去配合鏡頭。」她回憶有場在醫院外曬太陽拍攝的戲，「才兩三分鐘的鏡頭，但在那種高溫底下，覺得時間好漫長。」王淑娟也經常半開玩笑說：「是不是該準備砒霜了？」

王淑娟與艾偉三度合作，驚訝對方心態的轉變。（記者潘少棠攝）王淑娟與艾偉三度合作，驚訝對方心態的轉變。（記者潘少棠攝）

兩人相識多年，再度合作王淑娟給出高度肯定，她表示：「艾偉有一次突然跟我說，過去演戲都是在玩，這次才真正理解什麼是表演。」王淑娟驚訝艾偉此次將自己完全歸零，用心揣摩角色，「他這次的演出跟以往的《花系列》完全不同，真的演得很好、很用心，大家一定要看。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中