李程彬化身戀愛軍師 傳授技巧「推倒小芬測好感」

李程彬在《成功路上》化身吳翰林的戀愛軍師 。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台輕喜劇《成功路上》穿越回到過去，想回去追求那位忘不掉的初戀小芬，他當起「軍師」，教吳翰林功課、傳授戀愛技巧，甚至還提議帶小芬去露營，鼓勵「推倒小芬」測試對方好感度，這段戀愛教戰守則逗趣又寫實，引發網友熱議。談到現實生活中，如果朋友遇到感情問題，是否也會提供建議呢？李程彬笑說：「會先傾聽再給意見，我只給三次建議，如果對方講不聽，我就不再講了！」

劇情來到「小建中」吳翰林、「小小芬」許莉廷和「小麥可」黃登愷的三角關係愈演愈烈，小建中跟小麥可用考試打賭，分數高的人才能跟小小芬約會，這場賭注讓小建中獲得兩人第一場浪漫約會的機會，讓他興奮不已。吳翰林透露自己在面對喜歡的女生時，其實滿害羞的這點，跟角色的小建中很像，他笑說：「雖然害羞，但我會想盡辦法出現在對方身邊、製造存在感，再慢慢展現成熟、貼心的一面。」

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吳翰林（右）在《成功路上》與許莉廷露營曖昧。（華視、公視台語台提供）

而拍攝這場露營戲時，正好也是全劇的殺青日，吳翰林提到在拍攝靠兩人很近的鏡頭時，原本是很浪漫的氣氛，但飾演小麥可的黃登楷突然殺到我們中間，害我們都嚇一大跳，唯美的氣氛全沒了，他開玩笑地說：「連殺青麥可都不放過小芬與建中的愛情。」莉廷也加碼爆料：「麥可突然衝過來，我還以為要被襲胸，結果轉頭發現是黃登楷，原來這一切都是導演的惡作劇，導演真的很幼稚！」

許莉婷（右）在《成功路上》與吳翰林有曖昧情。（華視、公視台語台提供）

《成功路上》每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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