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娛樂 最新消息

陳妍希GG！ 新戲一出場就遭滅門 「新任老公」曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕肖戰在古裝劇《藏海傳》飾演「藏海」，角色因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，父親「蒯鐸」由鍾漢良飾演、母親「趙上弦」由陳妍希飾演，兩人在對抗仇敵時表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼：「才第一集我就看哭了！」

陳妍希在《藏海傳》飾演肖戰的母親。（Disney+提供）陳妍希在《藏海傳》飾演肖戰的母親。（Disney+提供）

陳妍希昨發文提到，和肖戰多年前在一檔選秀節目就見過，當時對方還是個略帶羞澀但很有禮貌的大男孩，這次合作讓她感受到他的改變，「已經妥妥的是個沉穩且有爆發力的男演員」，她透露對方還傳了簡訊，「感謝我陪他完成了一場很重要的戲。當年那個謙遜有禮的少年還在，真好。」

鍾漢良在《藏海傳》與陳妍希演夫妻。（Disney+提供）鍾漢良在《藏海傳》與陳妍希演夫妻。（Disney+提供）

《藏海傳》由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導。故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。

肖戰在《藏海傳》飾演「藏海」。（Disney+提供）肖戰在《藏海傳》飾演「藏海」。（Disney+提供）

《藏海傳》18日在台灣香港地區Disney+上線，該作不僅於開播前突破900萬預約人數，成為優酷有史以來的預約人數冠軍外，在開播5小時內的熱度更突破8,000，成為2024以來開播首日熱度最高的劇集。

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