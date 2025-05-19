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「西瓜哥哥」換人當 白安揪幸福人夫甜當「第一期瓜」

鼓鼓（右）和白安樂於推廣花蓮香甜大西瓜。（相信音樂提供）鼓鼓（右）和白安樂於推廣花蓮香甜大西瓜。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕幸福人夫「鼓鼓」呂思緯和大元登記結婚快3個月，婚姻生活甜如西瓜，剛好最近他也與同門歌手白安受邀擔任「2025花蓮西瓜嘉年華」首屆西瓜大使，日前到花蓮參加活動獻唱，親切互動還被小朋友暱稱為「西瓜哥哥」。

鼓鼓被小朋友稱為「西瓜哥哥」，他還首次嘗試用大西瓜刀切西瓜。（相信音樂提供）鼓鼓被小朋友稱為「西瓜哥哥」，他還首次嘗試用大西瓜刀切西瓜。（相信音樂提供）

過去幼幼台的李岳是「西瓜哥哥」，現在小朋友則把鼓鼓當成西瓜哥哥，由於鼓鼓和白安是首屆西瓜大使，一起推廣花蓮在地的香甜大西瓜，因此鼓鼓也開玩笑說：「我們是第一期瓜！」

鼓鼓、白安還首次挑戰用西瓜刀切一顆完整的大西瓜，並將現切的西瓜分送給台下粉絲一起品嚐，氣氛歡樂，天氣炎熱，吃西瓜成了不錯的享受。

白安開心擔任花蓮的西瓜大使。（相信音樂提供）白安開心擔任花蓮的西瓜大使。（相信音樂提供）

白安近期突破自我參與實境節目《嗨！營業中》，節目中開設的餐廳地點就設在花蓮，白安說：「錄《營業中》的時候我們會在花蓮到處跑來跑去、買菜，也有一起到西瓜田裡喝西瓜汁！」

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