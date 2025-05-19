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「海巡王」出手！陳勢安留言區曝光 驚見學生狂刷3數字

陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳勢安去年發行專輯《走心的歌》和兩首單曲都獲得好成績，他在社群平台上以摩托車上唱〈天后〉、計程車上K歌、突襲補習班唱歌，並在Threads上活躍，成為學生最愛討論轉發的海巡王，近日推出最新單曲〈你的暗號〉，5／20數位上架。

〈你的暗號〉歌詞寫出在感情裡，明知得不到回應，但內心仍然無法放棄；即使身處於無望等待的狀態，也不願意輕易放棄的狀態。為了唱出歌曲中的曖昧不明，陳勢安特別收斂起虐心刺痛的唱法，改以迷離嗓音戳中痛點。

陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）

陳勢安各式活動演出和校園邀約不斷，他也開始在唱校園時和同學設定520密語，只要在社群上留言520，陳勢安就會知道他是當天在場的同學，每次演出結束就見同學在留言區刷一排520，讓陳勢安直說：「謝謝同學們給我的暗號！」

陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）陳勢安情歌〈你的暗號〉520上架。（索尼提供）

為了這次一連發行的3首單曲，陳勢安積極瘦身，每一餐都吃得十分清淡和健康，並天天到健身房報到，持續增肌減脂，在拍攝單曲主視覺之前，竟成功一口氣甩肉4公斤，果然換上造型服整體身型更為修長，尤其陳勢安一人貫穿〈你的暗號〉MV，在鏡頭前更加帥氣。

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