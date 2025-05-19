晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

我愛黑澀會！美眉變媽媽 凱希曝「回憶殺」照片

凱希曬出回憶殺照片。（翻攝自IG）凱希曬出回憶殺照片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣經典綜藝節目《我愛黑澀會》是以招募多位青少女參加節目演出，並以明星養成為目標，是許多人心中的青春回憶。當年的「黑澀會美眉」之中已經陸續有幾位從妹妹晉升為「媽媽」。近日「米奇」黃鈺文懷孕回台待產，與凱希、Apple、洪詩、玉兔和陶嫚曼相聚，米奇、凱希相繼發文分享，凱希更曝光「回憶殺」照片，引起網友一片懷念。

黑澀會美眉成員一一升格為媽媽。（翻攝自IG）黑澀會美眉成員一一升格為媽媽。（翻攝自IG）

凱希今（19）日在IG上發文，貼出與幾位黑澀會美眉相聚的照片，並在貼文寫下：「『woo～我愛黑澀會上課囉～』，有沒有覺得這句話有聲音，不僅是你我的童年，也是我成長的痕跡」，她驚訝已經過了20年，並看著大家紛紛成為黑澀會媽媽。照片中的成員唯獨凱希還未婚未生，她也幽默補充：「我只能說⋯⋯⋯⋯我會加油」。貼文最後更曬出成員過去的合照，令大批網友留言：「好懷念！」、「好懷念的青春啊」、「妳都沒什麼變啊！」、「時間好像在妳身上按了暫停鍵，完全沒動過耶」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中