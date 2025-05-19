我愛黑澀會！美眉變媽媽 凱希曝「回憶殺」照片

凱希曬出回憶殺照片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣經典綜藝節目《我愛黑澀會》是以招募多位青少女參加節目演出，並以明星養成為目標，是許多人心中的青春回憶。當年的「黑澀會美眉」之中已經陸續有幾位從妹妹晉升為「媽媽」。近日「米奇」黃鈺文懷孕回台待產，與凱希、Apple、洪詩、玉兔和陶嫚曼相聚，米奇、凱希相繼發文分享，凱希更曝光「回憶殺」照片，引起網友一片懷念。

黑澀會美眉成員一一升格為媽媽。（翻攝自IG）

凱希今（19）日在IG上發文，貼出與幾位黑澀會美眉相聚的照片，並在貼文寫下：「『woo～我愛黑澀會上課囉～』，有沒有覺得這句話有聲音，不僅是你我的童年，也是我成長的痕跡」，她驚訝已經過了20年，並看著大家紛紛成為黑澀會媽媽。照片中的成員唯獨凱希還未婚未生，她也幽默補充：「我只能說⋯⋯⋯⋯我會加油」。貼文最後更曬出成員過去的合照，令大批網友留言：「好懷念！」、「好懷念的青春啊」、「妳都沒什麼變啊！」、「時間好像在妳身上按了暫停鍵，完全沒動過耶」。

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