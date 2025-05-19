男星爆性侵「16歲少女染病崩潰」 新加坡法院重判結果出爐

中國男星方威捷對未滿16歲的少女性侵多次。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男演員方威捷2011年在新加坡演藝圈出道，原本前途被看好，卻因對未滿16歲的少女性侵多次，演藝事業就此終止。經過調查與司法程序，他於今（19日）出庭認罪，最終遭新加坡法院判處40個月有期徒刑。

案發於2024年6月，方威捷與一名當時僅15歲的少女多次見面並發生性行為，過程中全然無視少女反抗，亦未採取避孕措施，導致對方感染病毒、身心重創。遭提告後他非但不悔改，還展開情緒操控與騷擾，甚至要求對方向母親隱瞞真相，一天內狂打18通電話緊逼受害人。

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方威捷認罪性侵，遭判40個月有期徒刑。（翻攝自臉書）

檢方強調，方威捷的行徑對少女與其家人造成「無法修復的創傷」，痛批他多重侵犯、不斷施壓，請求法院嚴懲。法官最終裁定他罪名成立，判處有期徒刑40個月，並應其要求延至6月16日入獄服刑。新加坡法律對未成年保護極為嚴格，隨著案件曝光，也掀起社會對性教育與青少年保護的高度關注。

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