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李㼈爆行車糾紛喊很冤枉 要罰錢就繳「驚吐有官司纏身」

李㼈今（19日）與女兒李紫嫣響應2025世界無菸日。（記者潘少棠攝）李㼈今（19日）與女兒李紫嫣響應2025世界無菸日。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李㼈今（19日）與女兒李紫嫣響應2025世界無菸日，獲頒「拒菸楷模」。受訪談起先前的行車糾紛，他當場大喊：「冤枉啊！」表示自己不會刻意犯法，就算有違規也是無心之過，無奈喊：「如果要罰，我也只能繳錢了，要不然怎麼辦呢？」

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李㼈還原當天情況，當時他在新北汐止同興路，下橋後要直行，卻因前方道路正在施工，遇封路的情況下只好左轉，他原本要禮讓機車騎士，結果對方竟跟他對峙，還繞到他車窗旁，他便降下車窗詢問：「有什麼事嗎？」認為對方刻意要找碴，影片在網路上公開後，輿論認為他有錯在先，他無奈說：「我不知道我錯在哪？」

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李㼈談到，從以前到現在，公益沒有少做過，不會刻意去犯法，「如果一開始要左轉，我就走左邊車道就好了。造成很多社會語論，當然挺我的人也很多，就算是怎樣，我也是無心之過，我不會刻意去犯法，因為我是公眾人物，不要做錯誤的示範。」然而該名機車騎士事後有傳訊跟他道歉，且警方也有和他聯絡，認為是被檢舉達人盯上，一邊跟他道歉，另一邊又把影片交給警方。

李㼈（右）談起先前的行車糾紛，他當場大喊冤枉。（記者潘少棠攝）李㼈（右）談起先前的行車糾紛，他當場大喊冤枉。（記者潘少棠攝）

李㼈呼籲大家開車要小心，不要和別人產生衝突，他強調自己沒有口出惡言，笑說：「如果是我以前個性，早就『那個』了，我現在不是那種人，我現在是善良的爸爸，在做公益、拍很感人的電影。」

此外，李㼈先前爆出，製作電影《突破三千米的泳氣》期間，常在片場越權做導演的工作，且還在片場開罵擔任女主角的女兒，導致李紫嫣淚灑片場。李㼈表示，想呈現出最好的作品，拍戲常要搶光、搶時間，加上自己講話的音量較大，才會讓人覺得他很兇，透露這些是離職員工惡意抹黑，「我一笑置之，也提告了，因為他有做一些傷害劇組的事情。」

李紫嫣響應2025世界無菸日。（記者潘少棠攝）李紫嫣響應2025世界無菸日。（記者潘少棠攝）

李紫嫣澄清沒有被罵到哭，「因為是真人真事改編，很多戲的情緒比較重，劇本常有三角形，寫著要嚎啕大哭，可能是哭完在收情緒的時候，爸爸再過來講個幾句，情緒就會收不住，沒有到真的被罵哭，都只是戲裡情緒帶出來的。」她笑說，爸爸講話大聲歸大聲，「有一個這麼有經驗的前輩在身邊，任何戲有問題的時候，可以得到毫無吝嗇的指導，是非常珍貴的經驗，以後如果還有機會，還會想繼續合作。」李㼈也說，他不只是指導，也會直接演給女兒看，像是眼淚什麼時候掉下來，「這是一個父女之間更親密的互動。」

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