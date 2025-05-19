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蔡允潔卸貨倒數2個月 孕肚撐爆驚喊：隨時像要生了

蔡允潔二胎生產進入倒數2個月。（翻攝自臉書）蔡允潔二胎生產進入倒數2個月。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星蔡允潔2022年結婚並迎來女兒「小福星」後，今年1月再度宣布懷上第二胎男寶寶，她平時常透過社群分享孕期日常，近日則無奈表示，肚子已經大到「好像隨時會生」，生產進入倒數2個月，讓她一方面期待，另一方面也小小焦慮，不敢輕舉妄動。

蔡允潔生產在即，直言不敢貿然出國。（翻攝自臉書）蔡允潔生產在即，直言不敢貿然出國。（翻攝自臉書）

她坦言，「最近扛著我的肚子，我都覺得好像隨時會生產，因為肚子好大！！也常常覺得他在門口敲門。」這樣的身體狀況也讓她取消出國計畫，笑說朋友曾提醒：「沒有個兩、三百萬千萬不要冒險！」因此現階段決定安心待在台灣，「在國外生小孩聽說超貴的，我還是乖乖。」

她日前也發文透露深受孕期便秘困擾。某天下午兩點起，她就坐在馬桶上苦撐，直到晚上八點仍無法排便，身心煎熬，「一度覺得，我不知道孩子會不會在我用力的時候一起出來。」多次嘗試後，她終於決定聽從網友建議「挖便便」，成功排便那刻她形容彷彿「得到救贖」，卻也因此精疲力盡、飢腸轆轆，「如果問我懷孕時最怕的事，那便秘一定是前3名！」

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