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《嗨！營業中》推出新單元！姚元浩首錄失憶開場 莎莎一句話狠虧

好看娛樂全新單元《嗨！HOW cooking》上線。（好看娛樂提供）好看娛樂全新單元《嗨！HOW cooking》上線。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《嗨！營業中》延伸推出全新料理單元《嗨！HOW cooking》，由姚元浩與莎莎聯手主持，節目一開場便笑料不斷。姚元浩竟一時忘記節目名稱，脫口而出：「這是我的節目喔？」讓莎莎當場吐嘈：「你竟然連自己節目的名字都忘了？」笑翻眾人。

《嗨！營業中》第五季「嗨！小吃部」開幕迎來粉絲熱烈支持。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》第五季「嗨！小吃部」開幕迎來粉絲熱烈支持。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》第五季開播首集收視狂飆，左起姚元浩、莎莎。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》第五季開播首集收視狂飆，左起姚元浩、莎莎。（好看娛樂提供）

莎莎更補刀：「因為你以前的節目都被停掉了，我們只好再幫你開一個新的啊！」姚元浩只能尷尬微笑以對，笑聲在攝影棚此起彼落。節目製作團隊也搭上這股趣味風格，戲稱主持人隨時可以「換人」，姚元浩則自嘲：「所以我們節目叫......《嗨！HOW cooking》！」

白安（左起）、姚元浩、莎莎、包偉銘來到花蓮正式開店。（好看娛樂提供）白安（左起）、姚元浩、莎莎、包偉銘來到花蓮正式開店。（好看娛樂提供）

新單元延續《嗨！營業中》的人氣熱度，精選節目中最受歡迎的料理進行教學與重現，首集以觀眾票選最愛的「春捲」為主角，讓粉絲也能在家輕鬆還原節目中的經典美味。錄影現場主持人互動頻頻，火花四射。莎莎觀察姚元浩與不同來賓的互動風格，笑問：「你跟白安講話超溫柔，為什麼對吳映潔這麼嗆？」並笑稱：「姚元浩真的是大暖男，但不能相處太久！」

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