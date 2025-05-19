MAMAMOO成員單飛 她苦學中文五個月被「ㄩ」打敗

MAMAMOO成員Solar正式進軍海外。（RBW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國人氣女團MAMAMOO 的「Solar」頌樂預告即將在6月11日發行首支個人中文出道單曲《Floating Free》。透過此次單曲，Solar將全面展開個人首波海外活動 。

Solar頌樂苦練中文近半年。（RBW提供）

「Solar」頌樂表示：「我已經學中文五個多月了，只要有空檔就會抓緊時間學習。中文的咬字和聲調真的很難，尤其是ㄩ的發音，讓我在錄音時花了不少時間調整。不過最後順利錄製完成，也很開心能用中文跟大家見面。希望大家會喜歡這次的新作品！」

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Solar頌樂苦練中文近半年。（RBW提供）

《Floating Free》這首歌曲也是一封獻給全世界的粉絲，以遙望彼此的太陽與月亮比喻，在彼此生命中成為閃耀光芒的存在。Solar說：「雖然沒辦法常常和大家見面，但我一直很珍惜每一次表演的機會，也很用心準備每一首新作品。希望大家在聽完這首歌之後，都能感受到幸福和開心。讓我們一起期待歌曲的正式推出吧！」

《Floating Free》預告海報連結首爾與台北。（RBW提供）

Solar也於今日（19日）用官方社群公開發布了《Floating Free》的Coming Up海報。在公開的海報中，手機畫面上的世界地圖上出現了連結首爾與台北的音符，暗藏的巧思與驚喜，引爆粉絲高度熱議與期待，等待歌曲正式上架。

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