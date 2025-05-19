歌迷苦惱陳奕迅染疫延期「撞場」 蕭煌奇親指點迷津意外報喜

蕭煌奇透露9月會再舉辦生日演唱會和歌迷同歡。（資料照，華納音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕已擁有4座金曲獎台語歌王獎的蕭煌奇，在本屆金曲獎以《沒事的》專輯入圍最佳華語男歌手獎，如能幸運獲獎，可就是國台語雙聲歌王，粉絲都為他再次入圍開心，也集氣祝福他能獲獎。

最近有歌迷因為買了另一位金曲歌王「Eason」陳奕迅演唱會門票，卻因場次延期和蕭煌奇演出「撞場」，苦惱該怎麼辦，沒想到蕭煌奇親自留言回覆指點迷津，被網友大讚太大器了。

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有歌迷在社群提到，原本購買了陳奕迅高雄巨蛋演唱會5月18日場次，但日前陳奕迅因染疫緊急宣布延期，他購買的場次改至5月31日端午節當天開唱，但因5月31日當天，他也另買了蕭煌奇在台北流行音樂中心舉辦的「朋友你現在好嗎？」演唱會台北最終站，因此很困擾該怎麼選擇？

驚喜的是，歌迷的發文釣出蕭煌奇本人親自回覆：「你去Eason的演唱會好了，他難得來台灣開唱耶，至於我的，9月生日演唱會再來。」直接透露9月會再舉辦生日演唱會和歌迷同歡，大器表現贏得網友誇讚不已。

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