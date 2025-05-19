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娛樂 日韓

永野芽郁完了 不倫疑雲讓她跌落神壇瀕臨失業

25歲日本女星永野芽郁（右）與40歲已婚男星田中圭疑似陷入不倫戀。（達志影像）25歲日本女星永野芽郁（右）與40歲已婚男星田中圭疑似陷入不倫戀。（達志影像）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁與40歲已婚男星田中圭疑似陷入不倫戀，甚至傳出「雙劈」韓國鮮肉男星金武俊，即使3人皆否認傳聞，但永野芽郁的形象仍一落千丈，她的新劇《新聞主播》遭受波及，9個代言也全滅，經紀公司「星辰傳播」主動辭退2026年的大河劇《豐臣兄弟！》的演出，NHK在昨（18）點頭答應，永野芽郁退出；另外，她也同時辭去每週一深夜的電台主持節目。

永野芽郁主演的TBS電視劇《新聞主播》預計6月播出。（翻攝自X）永野芽郁主演的TBS電視劇《新聞主播》預計6月播出。（翻攝自X）

NHK大河劇《豐臣兄弟！》故事主要講述豐臣秀吉胞弟「豐臣秀長」協助哥哥統一天下，原邀請永野芽郁同門前輩仲野太賀飾演主角豐臣秀長；永野芽郁則飾演秀長初戀情人一角。現永野芽郁醜聞纏身，趕在6月開拍前緊急主動辭演，NHK野經過審慎考慮後，同意接受「永野芽郁婉拒此次演出邀約」。

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永野芽與辭去NHK大河劇之外，首個電台節目野宣告退出。（翻攝自IG）永野芽與辭去NHK大河劇之外，首個電台節目野宣告退出。（翻攝自IG）

除了丟掉大河劇，永野芽郁原本固定週一深夜主持的電台節目《永野芽郁的All Night Nippon X》野在今（19）日宣布結束，日本放送電台表示：「今日收到永野芽郁經紀公司提出辭演申請，日本放送方面決定終止該節目」。《永野芽郁的All Night Nippon X》從今年3月31日成為永野芽郁首次擔綱主持的電台節目，沒想到不到2個月就受醜聞影響，黯然結束。

永野芽郁（右四）在舞台上哭了，大泉洋（中）為她遞上手帕。（翻攝自X）永野芽郁（右四）在舞台上哭了，大泉洋（中）為她遞上手帕。（翻攝自X）

先前永野芽郁演出《塗鴉日記》首映會，罕見見指媒體拍攝採訪，當日現場永野芽郁落下眼淚道歉「讓大家擔心了」，男星大泉洋還遞出手帕讓她擦拭眼淚。隨著工作不斷辭退，永野芽郁將會有一段時間不會出現在演藝圈，無異失業。

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